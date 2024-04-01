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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:00
DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.60
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 3
  • Kazandığı İl Sayısı 7
  • Kazandığı İlçe Sayısı 64
  • Kazandığı Belde Sayısı 6
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%90.32
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%2.64 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
Osmaniye Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BAHÇE
Açılan Sandık Oranı %80.00
0 %0 Detay
DÜZİÇİ
Açılan Sandık Oranı %95.08
0 %0 Detay
HASANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KADİRLİ
Açılan Sandık Oranı %89.67
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %94.92
ZİVER GÜMÜŞ 2750 %2.64 Detay
SUMBAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TOPRAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MELTEM TAŞKIN 38 %0.56 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ATALAN
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
BÖCEKLİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
CEVDETİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ELLEK
Açılan Sandık Oranı %5.88
0 %0 Detay
MEHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
TÜRKMEN
Açılan Sandık Oranı %76.92
0 %0 Detay
YARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %54.55
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı