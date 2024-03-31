|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %21.32
|SİRAÇ ÇELİK
|20308
|%70.49
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BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %14.33
|MİZGİN EKİN
|2084
|%51.78
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ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %18.71
|BERAT CAN
|490
|%21.93
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ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %14.53
|SEMRA AKYÜZ
|1293
|%40.14
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ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %22.92
|HABİB DEMİRKOL
|33
|%4.55
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DİCLE
Açılan Sandık Oranı %9.18
|HACİ AKENGİN
|806
|%57.99
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EĞİL
Açılan Sandık Oranı %13.56
|MEHMET ZÜLKÜF POLAT
|542
|%40.54
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ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %13.38
|ŞİYAR GÜLDİKEN
|3222
|%49.66
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HANİ
Açılan Sandık Oranı %15.49
|BESİLE NARİN
|750
|%45.40
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HAZRO
Açılan Sandık Oranı %67.39
|ERHAN GÜVEN
|2184
|%43.71
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KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %6.77
|GÜLŞEN SİNCAR
|6083
|%63.32
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KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %7.32
|MEHMET ŞIK
|132
|%88.00
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KULP
Açılan Sandık Oranı %7.77
|FATMA AY
|667
|%57.70
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LİCE
Açılan Sandık Oranı %12.77
|DİLEK DİYAR ÖZER
|838
|%89.91
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SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %8.17
|SEVİM BİÇİCİ
|1606
|%70.22
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SUR
Açılan Sandık Oranı %19.05
|ADNAN ÖRHAN
|3326
|%56.27
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %10.64
|SAFİYE AKDAĞ
|4469
|%56.77
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