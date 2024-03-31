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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 19:45
DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.21
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 3
  • Kazandığı İl Sayısı 7
  • Kazandığı İlçe Sayısı 60
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%17.45
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%62.12 14
İL GENEL MECLİSİ
%61.20
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İLÇE ADAY OY ORAN
BAĞLAR Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %21.32
SİRAÇ ÇELİK 20308 %70.49 Detay
BİSMİL Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %14.33
MİZGİN EKİN 2084 %51.78 Detay
ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %18.71
BERAT CAN 490 %21.93 Detay
ÇINAR Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %14.53
SEMRA AKYÜZ 1293 %40.14 Detay
ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %22.92
HABİB DEMİRKOL 33 %4.55 Detay
DİCLE Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %9.18
HACİ AKENGİN 806 %57.99 Detay
EĞİL Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %13.56
MEHMET ZÜLKÜF POLAT 542 %40.54 Detay
ERGANİ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %13.38
ŞİYAR GÜLDİKEN 3222 %49.66 Detay
HANİ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %15.49
BESİLE NARİN 750 %45.40 Detay
HAZRO
Açılan Sandık Oranı %67.39
ERHAN GÜVEN 2184 %43.71 Detay
KAYAPINAR Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %6.77
GÜLŞEN SİNCAR 6083 %63.32 Detay
KOCAKÖY Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %7.32
MEHMET ŞIK 132 %88.00 Detay
KULP Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %7.77
FATMA AY 667 %57.70 Detay
LİCE Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %12.77
DİLEK DİYAR ÖZER 838 %89.91 Detay
SİLVAN Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %8.17
SEVİM BİÇİCİ 1606 %70.22 Detay
SUR Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %19.05
ADNAN ÖRHAN 3326 %56.27 Detay
YENİŞEHİR Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %10.64
SAFİYE AKDAĞ 4469 %56.77 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı