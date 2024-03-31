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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:35
DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.79
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 3
  • Kazandığı İl Sayısı 7
  • Kazandığı İlçe Sayısı 64
  • Kazandığı Belde Sayısı 6
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%76.92
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%3.46 0
İL GENEL MECLİSİ
%3.79
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %97.05
GÜL EKİCİ 1831 %3.24 Detay
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %78.92
HÜSEYİN ÇELİK 949 %2.65 Detay
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %83.47
ROJDA TANMAN 537 %2.46 Detay
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %79.77
PERVİN POLAT 4722 %3.53 Detay
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %72.53
ROJBİN TUFAN 93 %0.20 Detay
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %66.67
0 %0 Detay
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %50.44
SAKİ GÖK 2375 %1.67 Detay
BUCA
Açılan Sandık Oranı %71.38
HURŞİ ATAMAN 9612 %4.88 Detay
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %76.34
ABDULLAH DOKCU 752 %3.45 Detay
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %64.71
AHMET ŞANCİ 1652 %1.98 Detay
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %76.30
SİNAN ÖZER 579 %2.53 Detay
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %95.51
ÖZGÜL TURUNÇOĞLU 422 %2.19 Detay
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %87.38
İSMAİL BAŞÇI 2389 %3.48 Detay
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %83.15
ÖZLEM AYDINALP 222 %1.20 Detay
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %78.01
OZAN HASAN YILDIRIM 10586 %4.98 Detay
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %97.67
ERTUĞRUL BARKA 46 %0.55 Detay
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %65.74
OYA KIZILKAYA ZEYREK 1559 %1.07 Detay
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %91.87
ELBİRAN YAŞAR 1061 %1.61 Detay
KINIK
Açılan Sandık Oranı %77.91
EBUBEKİR TURAN 112 %0.77 Detay
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %84.13
0 %0 Detay
KONAK
Açılan Sandık Oranı %67.07
FARAŞİN GÜMÜŞ 6715 %5.82 Detay
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %97.32
HANDE AYDOĞDU 1825 %2.75 Detay
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %93.42
FUAT ŞENGÜL 7076 %6.47 Detay
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %61.49
HASAN DİKİCİ 772 %3.38 Detay
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %75.91
MEHMET NEZİR KABAK 309 %0.52 Detay
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %67.61
CANAN KILIÇ 696 %2.85 Detay
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %69.47
AYŞE ÖZDAMAR 410 %2.51 Detay
TİRE
Açılan Sandık Oranı %82.23
SEDAT TURAN 501 %1.10 Detay
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %69.34
ADEM AYDIN 5122 %6.14 Detay
URLA
Açılan Sandık Oranı %73.16
SAİM SERİN 548 %1.65 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı