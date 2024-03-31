|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %97.05
|GÜL EKİCİ
|1831
|%3.24
|Detay
|
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %78.92
|HÜSEYİN ÇELİK
|949
|%2.65
|Detay
|
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %83.47
|ROJDA TANMAN
|537
|%2.46
|Detay
|
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %79.77
|PERVİN POLAT
|4722
|%3.53
|Detay
|
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %72.53
|ROJBİN TUFAN
|93
|%0.20
|Detay
|
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %66.67
|0
|%0
|Detay
|
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %50.44
|SAKİ GÖK
|2375
|%1.67
|Detay
|
BUCA
Açılan Sandık Oranı %71.38
|HURŞİ ATAMAN
|9612
|%4.88
|Detay
|
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %76.34
|ABDULLAH DOKCU
|752
|%3.45
|Detay
|
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %64.71
|AHMET ŞANCİ
|1652
|%1.98
|Detay
|
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %76.30
|SİNAN ÖZER
|579
|%2.53
|Detay
|
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %95.51
|ÖZGÜL TURUNÇOĞLU
|422
|%2.19
|Detay
|
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %87.38
|İSMAİL BAŞÇI
|2389
|%3.48
|Detay
|
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %83.15
|ÖZLEM AYDINALP
|222
|%1.20
|Detay
|
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %78.01
|OZAN HASAN YILDIRIM
|10586
|%4.98
|Detay
|
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %97.67
|ERTUĞRUL BARKA
|46
|%0.55
|Detay
|
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %65.74
|OYA KIZILKAYA ZEYREK
|1559
|%1.07
|Detay
|
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %91.87
|ELBİRAN YAŞAR
|1061
|%1.61
|Detay
|
KINIK
Açılan Sandık Oranı %77.91
|EBUBEKİR TURAN
|112
|%0.77
|Detay
|
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %84.13
|0
|%0
|Detay
|
KONAK
Açılan Sandık Oranı %67.07
|FARAŞİN GÜMÜŞ
|6715
|%5.82
|Detay
|
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %97.32
|HANDE AYDOĞDU
|1825
|%2.75
|Detay
|
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %93.42
|FUAT ŞENGÜL
|7076
|%6.47
|Detay
|
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %61.49
|HASAN DİKİCİ
|772
|%3.38
|Detay
|
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %75.91
|MEHMET NEZİR KABAK
|309
|%0.52
|Detay
|
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %67.61
|CANAN KILIÇ
|696
|%2.85
|Detay
|
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %69.47
|AYŞE ÖZDAMAR
|410
|%2.51
|Detay
|
TİRE
Açılan Sandık Oranı %82.23
|SEDAT TURAN
|501
|%1.10
|Detay
|
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %69.34
|ADEM AYDIN
|5122
|%6.14
|Detay
|
URLA
Açılan Sandık Oranı %73.16
|SAİM SERİN
|548
|%1.65
|Detay