60
Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:20
DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.49
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 3
  • Kazandığı İl Sayısı 8
  • Kazandığı İlçe Sayısı 63
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%26.83
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%6.82 3
İL GENEL MECLİSİ
%6.50
Erzurum Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AŞKALE
Açılan Sandık Oranı %31.68
0 %0 Detay
AZİZİYE
Açılan Sandık Oranı %28.00
0 %0 Detay
ÇAT
Açılan Sandık Oranı %32.76
NİHAT YUCA 35 %2.21 Detay
HINIS
Açılan Sandık Oranı %27.59
GÜRSEL EREN 512 %28.24 Detay
HORASAN
Açılan Sandık Oranı %42.19
ŞAHABETTİN GÜLDÜR 104 %1.77 Detay
İSPİR
Açılan Sandık Oranı %46.72
0 %0 Detay
KARAÇOBAN Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %23.73
KAZİM ERHAN 1226 %59.54 Detay
KARAYAZI Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %54.46
BAHAR GÖKSU 2572 %49.99 Detay
KÖPRÜKÖY
Açılan Sandık Oranı %33.96
MEHMETRAŞİT TATLİ 24 %1.16 Detay
NARMAN
Açılan Sandık Oranı %43.10
0 %0 Detay
OLTU
Açılan Sandık Oranı %44.80
0 %0 Detay
OLUR
Açılan Sandık Oranı %12.77
0 %0 Detay
PALANDÖKEN
Açılan Sandık Oranı %22.49
İSMAİL KAYA 583 %3.63 Detay
PASİNLER
Açılan Sandık Oranı %18.95
0 %0 Detay
PAZARYOLU
Açılan Sandık Oranı %62.22
0 %0 Detay
ŞENKAYA
Açılan Sandık Oranı %34.83
0 %0 Detay
TEKMAN Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %13.64
ABDURRAHMAN SEVER 557 %49.78 Detay
TORTUM
Açılan Sandık Oranı %31.65
0 %0 Detay
UZUNDERE
Açılan Sandık Oranı %65.52
0 %0 Detay
YAKUTİYE
Açılan Sandık Oranı %23.77
MEVLÜT EFE 263 %1.56 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı