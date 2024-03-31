|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AŞKALE
Açılan Sandık Oranı %31.68
|0
|%0
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AZİZİYE
Açılan Sandık Oranı %28.00
|0
|%0
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ÇAT
Açılan Sandık Oranı %32.76
|NİHAT YUCA
|35
|%2.21
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HINIS
Açılan Sandık Oranı %27.59
|GÜRSEL EREN
|512
|%28.24
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HORASAN
Açılan Sandık Oranı %42.19
|ŞAHABETTİN GÜLDÜR
|104
|%1.77
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İSPİR
Açılan Sandık Oranı %46.72
|0
|%0
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KARAÇOBAN
Açılan Sandık Oranı %23.73
|KAZİM ERHAN
|1226
|%59.54
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KARAYAZI
Açılan Sandık Oranı %54.46
|BAHAR GÖKSU
|2572
|%49.99
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KÖPRÜKÖY
Açılan Sandık Oranı %33.96
|MEHMETRAŞİT TATLİ
|24
|%1.16
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NARMAN
Açılan Sandık Oranı %43.10
|0
|%0
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OLTU
Açılan Sandık Oranı %44.80
|0
|%0
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OLUR
Açılan Sandık Oranı %12.77
|0
|%0
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PALANDÖKEN
Açılan Sandık Oranı %22.49
|İSMAİL KAYA
|583
|%3.63
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PASİNLER
Açılan Sandık Oranı %18.95
|0
|%0
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PAZARYOLU
Açılan Sandık Oranı %62.22
|0
|%0
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ŞENKAYA
Açılan Sandık Oranı %34.83
|0
|%0
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TEKMAN
Açılan Sandık Oranı %13.64
|ABDURRAHMAN SEVER
|557
|%49.78
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TORTUM
Açılan Sandık Oranı %31.65
|0
|%0
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UZUNDERE
Açılan Sandık Oranı %65.52
|0
|%0
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YAKUTİYE
Açılan Sandık Oranı %23.77
|MEVLÜT EFE
|263
|%1.56
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