60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.70
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 3
  • Kazandığı İl Sayısı 7
  • Kazandığı İlçe Sayısı 65
  • Kazandığı Belde Sayısı 10
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%37.38 2
İL GENEL MECLİSİ
%35.34
Bitlis Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ADİLCEVAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
CESİM TUSUN 504 %6.93 Detay
AHLAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZELAL YILMAZ 4583 %33.57 Detay
GÜROYMAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ŞİRİN ÜNCÜ 4206 %31.82 Detay
HİZAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
KEREM UĞUR 1668 %25.80 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET NEZİR KARABAŞ 8702 %37.38 Detay
MUTKİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TATVAN Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MÜMİN EROL 17477 %48.53 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AYDINLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAZLUM SOYÜRÜN 37 %1.49 Detay
GÜNKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KAVAKBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
OVAKIŞLA Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
BARAN TURAN 780 %40.21 Detay
YOLALAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN ÖZTÜRK 394 %29.74 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı