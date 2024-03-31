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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 21:10
DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.67
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 3
  • Kazandığı İl Sayısı 7
  • Kazandığı İlçe Sayısı 64
  • Kazandığı Belde Sayısı 5
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%40.91
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.98 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.14
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İLÇE ADAY OY ORAN
ENEZ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
HAVSA
Açılan Sandık Oranı %4.55
0 %0 Detay
İPSALA
Açılan Sandık Oranı %4.76
0 %0 Detay
KEŞAN
Açılan Sandık Oranı %55.03
ABDULLAH KAYA 177 %0.84 Detay
LALAPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
MERİÇ
Açılan Sandık Oranı %50.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %42.93
AYLİN HACALOĞLU 411 %0.98 Detay
SÜLOĞLU
Açılan Sandık Oranı %14.29
0 %0 Detay
UZUNKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %45.83
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BEĞENDİK
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ESETÇE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KIRCASALİH
Açılan Sandık Oranı %12.50
0 %0 Detay
KÜPLÜ
Açılan Sandık Oranı %14.29
0 %0 Detay
SUBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
YENİKARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
YENİMUHACİR
Açılan Sandık Oranı %14.29
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı