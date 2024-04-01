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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.70
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 3
  • Kazandığı İl Sayısı 7
  • Kazandığı İlçe Sayısı 65
  • Kazandığı Belde Sayısı 10
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%2.66 1
İL GENEL MECLİSİ
%5.97
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İLÇE ADAY OY ORAN
BESNİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA SULAR 220 %1.23 Detay
ÇELİKHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GERGER
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERGÜN VARHAN 60 %0.35 Detay
KAHTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN ÖZBEK 2999 %7.33 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET BAHATTİN BİLGİN 2742 %2.66 Detay
SAMSAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
YASİN ERTAN 101 %4.93 Detay
SİNCİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEMET KÖSELE 2 %0.09 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AKINCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BALKAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BELÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BÖLÜKYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇAKIRHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HARMANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İNLİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KESMETEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KÖMÜR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAHMUT KAPÇAK 517 %26.86 Detay
KÖSECELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
PINARBAŞI Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN UZUN 1234 %53.47 Detay
ŞAMBAYAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SUVARLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YAYLAKONAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı