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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:25
DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.57
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 3
  • Kazandığı İl Sayısı 8
  • Kazandığı İlçe Sayısı 62
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%28.09
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.98 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.23
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %2.38
MEHMET GALİP ATAŞ 13 %4.66 Detay
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %5.82
DÜRDANE BULGAN 339 %3.35 Detay
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0.76
0 %0 Detay
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %7.87
0 %0 Detay
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %4.86
0 %0 Detay
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %2.78
0 %0 Detay
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %2.40
MEDENİ ANDOK 26 %1.01 Detay
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %10.41
KEVSER ŞİŞMAN TAŞDEMİR 820 %3.26 Detay
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %17.04
0 %0 Detay
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %3.01
BİLGİN AKTAŞ 26 %0.92 Detay
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %0.89
SENEM YILMAZ 7 %0.60 Detay
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %10.24
SİDAR DUMAN ÖNER 473 %2.30 Detay
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %8.03
0 %0 Detay
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %7.48
MUSA KARADEMİR 209 %1.85 Detay
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %15.23
0 %0 Detay
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %7.79
0 %0 Detay
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %5.51
0 %0 Detay
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %4.87
0 %0 Detay
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %2.19
0 %0 Detay
FATİH
Açılan Sandık Oranı %2.65
0 %0 Detay
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %2.52
ERCAN SAĞLAM 130 %2.40 Detay
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %15.81
MUZAFFER BOZKURT 920 %4.08 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %1.23
VEYSİ ESKİ 29 %1.02 Detay
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %4.68
BURHAN DAMARLI 349 %3.29 Detay
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %6.25
0 %0 Detay
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %5.83
BERİVAN DEMİR 605 %2.56 Detay
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %5.56
0 %0 Detay
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %3.14
0 %0 Detay
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %3.99
0 %0 Detay
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %1.16
0 %0 Detay
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %35.11
0 %0 Detay
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %4.57
0 %0 Detay
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %6.21
0 %0 Detay
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %5.15
ERTAN HAMİTOĞLU 779 %8.58 Detay
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %5.12
EROL TUNÇ 958 %6.72 Detay
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %7.76
0 %0 Detay
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %1.62
EDİP ALPATA 123 %2.21 Detay
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %4.39
0 %0 Detay
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %17.34
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı