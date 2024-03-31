|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %2.38
|MEHMET GALİP ATAŞ
|13
|%4.66
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|
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %5.82
|DÜRDANE BULGAN
|339
|%3.35
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|
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0.76
|0
|%0
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|
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %7.87
|0
|%0
|Detay
|
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %4.86
|0
|%0
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|
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %2.78
|0
|%0
|Detay
|
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %2.40
|MEDENİ ANDOK
|26
|%1.01
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|
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %10.41
|KEVSER ŞİŞMAN TAŞDEMİR
|820
|%3.26
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|
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %17.04
|0
|%0
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|
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %3.01
|BİLGİN AKTAŞ
|26
|%0.92
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|
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %0.89
|SENEM YILMAZ
|7
|%0.60
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BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %10.24
|SİDAR DUMAN ÖNER
|473
|%2.30
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|
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %8.03
|0
|%0
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|
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %7.48
|MUSA KARADEMİR
|209
|%1.85
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|
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %15.23
|0
|%0
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|
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %7.79
|0
|%0
|Detay
|
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %5.51
|0
|%0
|Detay
|
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %4.87
|0
|%0
|Detay
|
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %2.19
|0
|%0
|Detay
|
FATİH
Açılan Sandık Oranı %2.65
|0
|%0
|Detay
|
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %2.52
|ERCAN SAĞLAM
|130
|%2.40
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|
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %15.81
|MUZAFFER BOZKURT
|920
|%4.08
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|
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %1.23
|VEYSİ ESKİ
|29
|%1.02
|Detay
|
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %4.68
|BURHAN DAMARLI
|349
|%3.29
|Detay
|
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %6.25
|0
|%0
|Detay
|
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %5.83
|BERİVAN DEMİR
|605
|%2.56
|Detay
|
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %5.56
|0
|%0
|Detay
|
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %3.14
|0
|%0
|Detay
|
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %3.99
|0
|%0
|Detay
|
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %1.16
|0
|%0
|Detay
|
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %35.11
|0
|%0
|Detay
|
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %4.57
|0
|%0
|Detay
|
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %6.21
|0
|%0
|Detay
|
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %5.15
|ERTAN HAMİTOĞLU
|779
|%8.58
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|
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %5.12
|EROL TUNÇ
|958
|%6.72
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TUZLA
Açılan Sandık Oranı %7.76
|0
|%0
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|
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %1.62
|EDİP ALPATA
|123
|%2.21
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|
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %4.39
|0
|%0
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|
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %17.34
|0
|%0
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