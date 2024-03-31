|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %69.62
|0
|%0
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BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %55.00
|0
|%0
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BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %69.57
|0
|%0
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BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %59.09
|0
|%0
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BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %94.29
|0
|%0
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BULDAN
Açılan Sandık Oranı %54.22
|0
|%0
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ÇAL
Açılan Sandık Oranı %76.47
|0
|%0
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ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %71.93
|0
|%0
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ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %96.30
|0
|%0
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ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %48.30
|0
|%0
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GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %36.11
|0
|%0
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HONAZ
Açılan Sandık Oranı %51.28
|MECBURE KARABALIK
|11
|%0.10
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KALE
Açılan Sandık Oranı %37.70
|0
|%0
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MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %53.63
|HASAN ELİŞ
|1963
|%1.84
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PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %48.42
|AYŞE LEVZAN SÜZÜK
|572
|%0.58
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SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %38.64
|ŞABAN BADAK
|131
|%1.95
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SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %72.50
|0
|%0
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TAVAS
Açılan Sandık Oranı %49.21
|0
|%0
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