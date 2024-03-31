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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:35
DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.79
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 3
  • Kazandığı İl Sayısı 7
  • Kazandığı İlçe Sayısı 64
  • Kazandığı Belde Sayısı 6
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%76.92
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.91 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.01
Denizli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %69.62
0 %0 Detay
BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %55.00
0 %0 Detay
BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %69.57
0 %0 Detay
BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %59.09
0 %0 Detay
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %94.29
0 %0 Detay
BULDAN
Açılan Sandık Oranı %54.22
0 %0 Detay
ÇAL
Açılan Sandık Oranı %76.47
0 %0 Detay
ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %71.93
0 %0 Detay
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %96.30
0 %0 Detay
ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %48.30
0 %0 Detay
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %36.11
0 %0 Detay
HONAZ
Açılan Sandık Oranı %51.28
MECBURE KARABALIK 11 %0.10 Detay
KALE
Açılan Sandık Oranı %37.70
0 %0 Detay
MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %53.63
HASAN ELİŞ 1963 %1.84 Detay
PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %48.42
AYŞE LEVZAN SÜZÜK 572 %0.58 Detay
SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %38.64
ŞABAN BADAK 131 %1.95 Detay
SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %72.50
0 %0 Detay
TAVAS
Açılan Sandık Oranı %49.21
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı