|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTINOVA
Açılan Sandık Oranı %85.71
|HÜSNÜ KAPLAN
|25
|%0.52
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ARMUTLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ALİ GEZ
|49
|%0.94
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ÇİFTLİKKÖY
Açılan Sandık Oranı %79.79
|ERGİN PEKER
|268
|%1.47
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ÇINARCIK
Açılan Sandık Oranı %95.65
|DOĞAN KESİCİ
|115
|%1.09
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %98.48
|CENGİZ TOPBAŞLI
|1748
|%3.05
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TERMAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYHAN ÖZMEN
|3
|%0.17
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ESENKÖY
Açılan Sandık Oranı %83.33
|MÜLAZIM ÖZDEMİR
|14
|%0.56
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KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %95.00
|SADETTİN GÖNENÇ
|55
|%1.21
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KAYTAZDERE
Açılan Sandık Oranı %7.69
|NEDİM ORUÇ
|1
|%0.37
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KORU
Açılan Sandık Oranı %30.00
|MURAT GÜLERYÜZ
|20
|%1.41
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SUBAŞI
Açılan Sandık Oranı %83.33
|ŞÜKRÜLLAH ARTAN
|39
|%1.04
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TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %80.00
|FERDİ DOĞAN
|20
|%0.85
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TAVŞANLI
Açılan Sandık Oranı %0
|SADRETTİN ORUÇ
|0
|%0
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TEŞVİKİYE
Açılan Sandık Oranı %8.33
|BARAN KIRTAY
|0
|%0
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