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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:00
DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.60
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 3
  • Kazandığı İl Sayısı 7
  • Kazandığı İlçe Sayısı 64
  • Kazandığı Belde Sayısı 6
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%90.32
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%3.05 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.56
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINOVA
Açılan Sandık Oranı %85.71
HÜSNÜ KAPLAN 25 %0.52 Detay
ARMUTLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ALİ GEZ 49 %0.94 Detay
ÇİFTLİKKÖY
Açılan Sandık Oranı %79.79
ERGİN PEKER 268 %1.47 Detay
ÇINARCIK
Açılan Sandık Oranı %95.65
DOĞAN KESİCİ 115 %1.09 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %98.48
CENGİZ TOPBAŞLI 1748 %3.05 Detay
TERMAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYHAN ÖZMEN 3 %0.17 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ESENKÖY
Açılan Sandık Oranı %83.33
MÜLAZIM ÖZDEMİR 14 %0.56 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %95.00
SADETTİN GÖNENÇ 55 %1.21 Detay
KAYTAZDERE
Açılan Sandık Oranı %7.69
NEDİM ORUÇ 1 %0.37 Detay
KORU
Açılan Sandık Oranı %30.00
MURAT GÜLERYÜZ 20 %1.41 Detay
SUBAŞI
Açılan Sandık Oranı %83.33
ŞÜKRÜLLAH ARTAN 39 %1.04 Detay
TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %80.00
FERDİ DOĞAN 20 %0.85 Detay
TAVŞANLI
Açılan Sandık Oranı %0
SADRETTİN ORUÇ 0 %0 Detay
TEŞVİKİYE
Açılan Sandık Oranı %8.33
BARAN KIRTAY 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı