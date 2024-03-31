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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 22:45
DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.89
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 3
  • Kazandığı İl Sayısı 7
  • Kazandığı İlçe Sayısı 63
  • Kazandığı Belde Sayısı 6
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%65.48
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 1
İL GENEL MECLİSİ
%3.21
Mersin Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKDENİZ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %37.14
HOŞYAR SARIYILDIZ 17728 %31.50 Detay
ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %32.09
0 %0 Detay
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %75.00
0 %0 Detay
BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %83.78
0 %0 Detay
ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %72.41
0 %0 Detay
ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %41.55
0 %0 Detay
GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %86.46
0 %0 Detay
MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %61.30
0 %0 Detay
MUT
Açılan Sandık Oranı %27.78
0 %0 Detay
SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %65.26
0 %0 Detay
TARSUS
Açılan Sandık Oranı %31.03
0 %0 Detay
TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %37.92
0 %0 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %35.87
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı