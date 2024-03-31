|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %37.14
|HOŞYAR SARIYILDIZ
|17728
|%31.50
|Detay
|
ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %32.09
|0
|%0
|Detay
|
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %75.00
|0
|%0
|Detay
|
BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %83.78
|0
|%0
|Detay
|
ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %72.41
|0
|%0
|Detay
|
ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %41.55
|0
|%0
|Detay
|
GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %86.46
|0
|%0
|Detay
|
MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %61.30
|0
|%0
|Detay
|
MUT
Açılan Sandık Oranı %27.78
|0
|%0
|Detay
|
SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %65.26
|0
|%0
|Detay
|
TARSUS
Açılan Sandık Oranı %31.03
|0
|%0
|Detay
|
TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %37.92
|0
|%0
|Detay
|
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %35.87
|0
|%0
|Detay