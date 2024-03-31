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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:20
DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.49
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 3
  • Kazandığı İl Sayısı 8
  • Kazandığı İlçe Sayısı 63
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%26.83
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%2.17 0
İL GENEL MECLİSİ
%4.24
Elazığ Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AĞIN
Açılan Sandık Oranı %62.50
0 %0 Detay
ALACAKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ARICAK
Açılan Sandık Oranı %84.62
0 %0 Detay
BASKİL
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KARAKOÇAN
Açılan Sandık Oranı %2.70
CAFER OĞUR 58 %25.33 Detay
KEBAN
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KOVANCILAR
Açılan Sandık Oranı %75.00
0 %0 Detay
MADEN
Açılan Sandık Oranı %0
AYŞE ÇİFTÇİ 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %42.44
HAYRETTİN KAYA 1557 %2.17 Detay
PALU
Açılan Sandık Oranı %60.00
MEHMET ŞAHİN 13 %0.41 Detay
SİVRİCE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AKÇAKİRAZ
Açılan Sandık Oranı %31.82
0 %0 Detay
BEYHAN
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
BÜKARDI
Açılan Sandık Oranı %16.67
0 %0 Detay
ERİMLİ
Açılan Sandık Oranı %37.50
0 %0 Detay
MOLLAKENDİ
Açılan Sandık Oranı %22.22
0 %0 Detay
SARICAN
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL KOÇ 0 %0 Detay
ÜÇOCAK
Açılan Sandık Oranı %71.43
0 %0 Detay
YAZIKONAK
Açılan Sandık Oranı %8.70
HALİL BESİLİ 29 %5.97 Detay
YURTBAŞI
Açılan Sandık Oranı %10.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı