|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AĞIN
Açılan Sandık Oranı %62.50
|0
|%0
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ALACAKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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ARICAK
Açılan Sandık Oranı %84.62
|0
|%0
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BASKİL
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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KARAKOÇAN
Açılan Sandık Oranı %2.70
|CAFER OĞUR
|58
|%25.33
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KEBAN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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KOVANCILAR
Açılan Sandık Oranı %75.00
|0
|%0
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MADEN
Açılan Sandık Oranı %0
|AYŞE ÇİFTÇİ
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %42.44
|HAYRETTİN KAYA
|1557
|%2.17
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PALU
Açılan Sandık Oranı %60.00
|MEHMET ŞAHİN
|13
|%0.41
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SİVRİCE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AKÇAKİRAZ
Açılan Sandık Oranı %31.82
|0
|%0
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BEYHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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BÜKARDI
Açılan Sandık Oranı %16.67
|0
|%0
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ERİMLİ
Açılan Sandık Oranı %37.50
|0
|%0
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MOLLAKENDİ
Açılan Sandık Oranı %22.22
|0
|%0
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SARICAN
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL KOÇ
|0
|%0
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ÜÇOCAK
Açılan Sandık Oranı %71.43
|0
|%0
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YAZIKONAK
Açılan Sandık Oranı %8.70
|HALİL BESİLİ
|29
|%5.97
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YURTBAŞI
Açılan Sandık Oranı %10.00
|0
|%0
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