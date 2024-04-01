|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BÜYÜKORHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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GEMLİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HADİCE ATEŞ
|1031
|%1.47
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GÜRSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RABİA TOKTAŞ
|781
|%1.56
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HARMANCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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İNEGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERTİP TOKOĞLU
|4280
|%2.71
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İZNİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET BAKİ ÖZMEN
|93
|%0.31
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KARACABEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT TUZAK
|973
|%1.88
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KELES
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KESTEL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SABİHA TOKTAŞ
|675
|%1.53
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MUDANYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZİLAN GÜNAY
|227
|%0.33
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MUSTAFAKEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KEMAL YILDRAK
|219
|%0.33
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NİLÜFER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MAZLUM TAŞ
|2620
|%0.86
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ORHANELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ORHANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MECİT AKGÜÇ
|424
|%0.88
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OSMANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜL POLA
|8118
|%1.65
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUSUF ZANA TOPRAK
|1069
|%3.10
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YILDIRIM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MAHKUM TAŞ
|13915
|%4.05
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