|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %19.23
|ABDULKADİR ŞENGÜL
|1
|%0.09
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BAYRAMİÇ
Açılan Sandık Oranı %45.00
|0
|%0
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BİGA
Açılan Sandık Oranı %46.32
|NESRULLAH YILDIZ
|11
|%0.07
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BOZCAADA
Açılan Sandık Oranı %55.56
|0
|%0
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ÇAN
Açılan Sandık Oranı %17.57
|0
|%0
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ECEABAT
Açılan Sandık Oranı %25.00
|İSMAİL YILDIZ
|1
|%0.10
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EZİNE
Açılan Sandık Oranı %78.95
|0
|%0
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GELİBOLU
Açılan Sandık Oranı %85.00
|CEM ZORLU
|12
|%0.07
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GÖKÇEADA
Açılan Sandık Oranı %21.05
|0
|%0
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LAPSEKİ
Açılan Sandık Oranı %13.16
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %32.48
|DAVUT GAZİ BENLİ
|43
|%0.17
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YENİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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EVREŞE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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GEYİKLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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GÜMÜŞÇAY
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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KALKIM
Açılan Sandık Oranı %14.29
|0
|%0
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KARABİGA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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KAVAKKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %33.73
|0
|%0
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KÜÇÜKKUYU
Açılan Sandık Oranı %7.14
|MURAT TURHAL
|6
|%1.23
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TERZİALAN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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UMURBEY
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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