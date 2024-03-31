60
Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 21:10
DEVA Partisi

  • KISALTMA

    DEVA PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ali Babacan

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/03/2020
DEVA PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.17
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%40.91
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.17 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.13
Çanakkale Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %19.23
ABDULKADİR ŞENGÜL 1 %0.09 Detay
BAYRAMİÇ
Açılan Sandık Oranı %45.00
0 %0 Detay
BİGA
Açılan Sandık Oranı %46.32
NESRULLAH YILDIZ 11 %0.07 Detay
BOZCAADA
Açılan Sandık Oranı %55.56
0 %0 Detay
ÇAN
Açılan Sandık Oranı %17.57
0 %0 Detay
ECEABAT
Açılan Sandık Oranı %25.00
İSMAİL YILDIZ 1 %0.10 Detay
EZİNE
Açılan Sandık Oranı %78.95
0 %0 Detay
GELİBOLU
Açılan Sandık Oranı %85.00
CEM ZORLU 12 %0.07 Detay
GÖKÇEADA
Açılan Sandık Oranı %21.05
0 %0 Detay
LAPSEKİ
Açılan Sandık Oranı %13.16
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %32.48
DAVUT GAZİ BENLİ 43 %0.17 Detay
YENİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
EVREŞE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
GEYİKLİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
GÜMÜŞÇAY
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KALKIM
Açılan Sandık Oranı %14.29
0 %0 Detay
KARABİGA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KAVAKKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %33.73
0 %0 Detay
KÜÇÜKKUYU
Açılan Sandık Oranı %7.14
MURAT TURHAL 6 %1.23 Detay
TERZİALAN
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
UMURBEY
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı