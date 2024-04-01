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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
DEVA Partisi

  • KISALTMA

    DEVA PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ali Babacan

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/03/2020
DEVA PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.33
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 3
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.15 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.40
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMRE ALTUN 57 %0.24 Detay
ALTINDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
KADRİYE ESRA AYGÜN 713 %0.34 Detay
AYAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
OZAN EMRE ÇİFTÇİ 13 %0.12 Detay
BALA
Açılan Sandık Oranı %100.00
RASİM ATAN 28 %0.15 Detay
BEYPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
NURSEL ÖZER 13 %0.04 Detay
ÇAMLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MERT YİĞİT DOĞANAY 11 %0.11 Detay
ÇANKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELİN KARSAK KARADUMAN 2446 %0.44 Detay
ÇUBUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMED ALİ SUNGUR 244 %0.45 Detay
ELMADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMRE TURAN 37 %0.13 Detay
ETİMESGUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
SÜLEYMAN DEMİR 1204 %0.34 Detay
EVREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
FURKAN EFE DİKİLİTAŞ 1 %0.05 Detay
GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADNAN AKPOLAT 192 %0.22 Detay
GÜDÜL
Açılan Sandık Oranı %100.00
VOLKAN ALTINIŞIK 11 %0.17 Detay
HAYMANA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ALİŞAN YAŞAR 39 %0.20 Detay
KAHRAMANKAZAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ZEKİ KAPLAN 46 %0.13 Detay
KALECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİME AKTAŞ TOPAL 16 %0.17 Detay
KEÇİÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAMZA AYDOĞDU 1114 %0.22 Detay
KIZILCAHAMAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
SİNAN ŞAHİN 22 %0.10 Detay
MAMAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMED HANİFİ ÖZHAN 1012 %0.27 Detay
NALLIHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞEFİK ARDA ÇİFTÇİ 26 %0.14 Detay
POLATLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
SADIK SERHAT UĞURLU 1175 %1.67 Detay
PURSAKLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
BÜLENT KOCA 284 %0.32 Detay
ŞEREFLİKOÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖNDER İLDEŞ 143 %0.74 Detay
SİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAKUP ENGİN 528 %0.17 Detay
YENİMAHALLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUSUF YILDIZ 1307 %0.32 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı