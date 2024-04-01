|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMRE ALTUN
|57
|%0.24
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ALTINDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KADRİYE ESRA AYGÜN
|713
|%0.34
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AYAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OZAN EMRE ÇİFTÇİ
|13
|%0.12
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BALA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RASİM ATAN
|28
|%0.15
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BEYPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NURSEL ÖZER
|13
|%0.04
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ÇAMLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MERT YİĞİT DOĞANAY
|11
|%0.11
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ÇANKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELİN KARSAK KARADUMAN
|2446
|%0.44
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ÇUBUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMED ALİ SUNGUR
|244
|%0.45
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ELMADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMRE TURAN
|37
|%0.13
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ETİMESGUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SÜLEYMAN DEMİR
|1204
|%0.34
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EVREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FURKAN EFE DİKİLİTAŞ
|1
|%0.05
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GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADNAN AKPOLAT
|192
|%0.22
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GÜDÜL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VOLKAN ALTINIŞIK
|11
|%0.17
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HAYMANA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ALİŞAN YAŞAR
|39
|%0.20
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KAHRAMANKAZAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ZEKİ KAPLAN
|46
|%0.13
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KALECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİME AKTAŞ TOPAL
|16
|%0.17
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KEÇİÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAMZA AYDOĞDU
|1114
|%0.22
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KIZILCAHAMAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SİNAN ŞAHİN
|22
|%0.10
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MAMAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMED HANİFİ ÖZHAN
|1012
|%0.27
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NALLIHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞEFİK ARDA ÇİFTÇİ
|26
|%0.14
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POLATLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SADIK SERHAT UĞURLU
|1175
|%1.67
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PURSAKLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BÜLENT KOCA
|284
|%0.32
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ŞEREFLİKOÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖNDER İLDEŞ
|143
|%0.74
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SİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAKUP ENGİN
|528
|%0.17
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YENİMAHALLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUSUF YILDIZ
|1307
|%0.32
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