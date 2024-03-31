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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 21:55
DEVA Partisi

  • KISALTMA

    DEVA PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ali Babacan

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/03/2020
DEVA PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.19
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%52.72
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.21 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.18
Hakkari Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ÇUKURCA
Açılan Sandık Oranı %72.00
0 %0 Detay
DERECİK
Açılan Sandık Oranı %72.41
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %86.78
MİRZA ÖZBEG 58 %0.21 Detay
ŞEMDİNLİ
Açılan Sandık Oranı %71.05
0 %0 Detay
YÜKSEKOVA
Açılan Sandık Oranı %36.72
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BÜYÜKÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
DURANKAYA
Açılan Sandık Oranı %70.00
0 %0 Detay
ESENDERE
Açılan Sandık Oranı %54.55
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı