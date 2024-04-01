|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET BALLI
|44
|%0.37
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CEYHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NERMİN ALIRSATAR
|132
|%0.15
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ÇUKUROVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER FARUK TALAŞ
|733
|%0.35
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FEKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DOĞUKAN DIRAĞAN
|30
|%0.26
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İMAMOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERCAN TOKLU
|75
|%0.44
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KARAİSALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYHAN AVCI
|39
|%0.25
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KARATAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAKAN CENGİZ
|33
|%0.22
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KOZAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERDAR DERVİŞOĞLU
|201
|%0.26
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POZANTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET EMİN KAYA
|59
|%0.45
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SAİMBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA KARA
|18
|%0.21
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SARIÇAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SİBEL DEMİRCİ
|324
|%0.30
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SEYHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TANER ÖZÜNAL
|1067
|%0.28
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TUFANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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YUMURTALIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|UĞUR KARATAŞ
|73
|%0.58
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YÜREĞİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAVUZ ALTUN
|650
|%0.35
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