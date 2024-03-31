|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %65.82
|HAKAN ERÖRS
|8
|%0.02
|Detay
|
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %41.62
|BURCU MUZAFFER YERELİ
|13
|%0.07
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|
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %47.93
|HASAN KAMİL ŞENSES
|4
|%0.03
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|
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %30.06
|REFİK HAKAN TUFAN
|19
|%0.04
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|
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %31.17
|0
|%0
|Detay
|
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %57.14
|TOLUNAY KARAVAR
|0
|%0
|Detay
|
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %15.18
|MUHAMMET YILMAZ
|1
|%0
|Detay
|
BUCA
Açılan Sandık Oranı %22.07
|MEHMET AYBAR UYGUR
|34
|%0.06
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|
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %43.51
|OSMAN KEREM ENGİN
|1
|%0.01
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|
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %21.30
|YAKUP ATEŞ
|17
|%0.06
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|
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %38.52
|AYŞEGÜL PABUŞÇU
|16
|%0.14
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|
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %66.29
|MUSTAFA ERSAN ÇALIŞIR
|9
|%0.07
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|
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %42.72
|KEMAL GÖKALP AKPİR
|10
|%0.03
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|
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %38.20
|METİN AVCI
|31
|%0.38
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|
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %27.74
|ABDULLAH KAYA
|14
|%0.02
|Detay
|
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %83.72
|OLCAY ÖZTEMEL
|0
|%0
|Detay
|
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %19.01
|PINAR GÜNGÖR ÖZİNAN
|16
|%0.04
|Detay
|
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %36.40
|MEHMET AKİF ÖPÖZ
|16
|%0.06
|Detay
|
KINIK
Açılan Sandık Oranı %56.98
|İSMAİL AYKAN CERAN
|0
|%0
|Detay
|
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %34.13
|HATİCE COŞKUN
|2
|%0.02
|Detay
|
KONAK
Açılan Sandık Oranı %25.70
|ALİ RIZA UYGUR
|1
|%0
|Detay
|
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %53.64
|GÜLHAN AKYOL
|0
|%0
|Detay
|
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %50.53
|ŞEYHMUS DAL
|26
|%0.05
|Detay
|
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %23.65
|MUSTAFA AKKUŞ
|7
|%0.08
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|
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %28.01
|CANSU AĞARTAN
|19
|%0.09
|Detay
|
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %33.80
|EMİN YÜCE
|8
|%0.07
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|
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %29.47
|RABİA BEYAZ
|35
|%0.52
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|
TİRE
Açılan Sandık Oranı %48.76
|FATMA YILDIRIM
|13
|%0.05
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|
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %13.99
|SERKAN YAŞAR
|11
|%0.07
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|
URLA
Açılan Sandık Oranı %30.00
|GÖKHAN ÇETİN
|7
|%0.05
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