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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 21:05
DEVA Partisi

  • KISALTMA

    DEVA PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ali Babacan

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/03/2020
DEVA PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.16
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%39.48
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.04 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.03
İzmir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %65.82
HAKAN ERÖRS 8 %0.02 Detay
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %41.62
BURCU MUZAFFER YERELİ 13 %0.07 Detay
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %47.93
HASAN KAMİL ŞENSES 4 %0.03 Detay
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %30.06
REFİK HAKAN TUFAN 19 %0.04 Detay
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %31.17
0 %0 Detay
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %57.14
TOLUNAY KARAVAR 0 %0 Detay
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %15.18
MUHAMMET YILMAZ 1 %0 Detay
BUCA
Açılan Sandık Oranı %22.07
MEHMET AYBAR UYGUR 34 %0.06 Detay
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %43.51
OSMAN KEREM ENGİN 1 %0.01 Detay
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %21.30
YAKUP ATEŞ 17 %0.06 Detay
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %38.52
AYŞEGÜL PABUŞÇU 16 %0.14 Detay
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %66.29
MUSTAFA ERSAN ÇALIŞIR 9 %0.07 Detay
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %42.72
KEMAL GÖKALP AKPİR 10 %0.03 Detay
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %38.20
METİN AVCI 31 %0.38 Detay
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %27.74
ABDULLAH KAYA 14 %0.02 Detay
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %83.72
OLCAY ÖZTEMEL 0 %0 Detay
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %19.01
PINAR GÜNGÖR ÖZİNAN 16 %0.04 Detay
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %36.40
MEHMET AKİF ÖPÖZ 16 %0.06 Detay
KINIK
Açılan Sandık Oranı %56.98
İSMAİL AYKAN CERAN 0 %0 Detay
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %34.13
HATİCE COŞKUN 2 %0.02 Detay
KONAK
Açılan Sandık Oranı %25.70
ALİ RIZA UYGUR 1 %0 Detay
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %53.64
GÜLHAN AKYOL 0 %0 Detay
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %50.53
ŞEYHMUS DAL 26 %0.05 Detay
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %23.65
MUSTAFA AKKUŞ 7 %0.08 Detay
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %28.01
CANSU AĞARTAN 19 %0.09 Detay
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %33.80
EMİN YÜCE 8 %0.07 Detay
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %29.47
RABİA BEYAZ 35 %0.52 Detay
TİRE
Açılan Sandık Oranı %48.76
FATMA YILDIRIM 13 %0.05 Detay
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %13.99
SERKAN YAŞAR 11 %0.07 Detay
URLA
Açılan Sandık Oranı %30.00
GÖKHAN ÇETİN 7 %0.05 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı