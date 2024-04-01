|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKSEKİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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AKSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAKAN HALİM OKUDAN
|71
|%0.16
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ALANYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEM SAK
|348
|%0.20
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DEMRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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DÖŞEMEALTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EYÜP ÇİFTÇİ
|56
|%0.12
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ELMALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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FİNİKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET SELÇUK SAZAK
|75
|%0.24
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GAZİPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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GÜNDOĞMUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ESER
|37
|%0.63
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İBRADI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMRE KARAŞİN
|729
|%0.23
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KONYAALTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞAFAK ÇELİK
|215
|%0.23
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KORKUTELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KUMLUCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VEYSEL AKIN
|124
|%0.27
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MANAVGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZÜBEYİR SARIKAYA
|281
|%0.20
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MURATPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HATİCE USTA
|476
|%0.18
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SERİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMRAH DELEN
|78
|%0.10
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