|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ATKARACALAR
Açılan Sandık Oranı %33.33
|0
|%0
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BAYRAMÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÇERKEŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ÖZDEMİR
|34
|%0.62
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ELDİVAN
Açılan Sandık Oranı %90.00
|HİLMİ NACİ MELEK
|0
|%0
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ILGAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BATUHAN İLGÜN
|3
|%0.06
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KIZILIRMAK
Açılan Sandık Oranı %0
|RAMAZAN GÜNGÖR
|0
|%0
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KORGUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ KARATAŞ
|0
|%0
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KURŞUNLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %71.84
|KASIM GÜMÜŞ
|96
|%0.31
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ORTA
Açılan Sandık Oranı %77.78
|ARİF ATAKAN CANBAZ
|9
|%0.63
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ŞABANÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %86.96
|0
|%0
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YAPRAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KADİR YILDIRIM
|3
|%0.21
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