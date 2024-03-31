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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:20
DEVA Partisi

  • KISALTMA

    DEVA PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ali Babacan

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/03/2020
DEVA PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.23
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%73.62
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.31 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.41
Çankırı Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ATKARACALAR
Açılan Sandık Oranı %33.33
0 %0 Detay
BAYRAMÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇERKEŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ÖZDEMİR 34 %0.62 Detay
ELDİVAN
Açılan Sandık Oranı %90.00
HİLMİ NACİ MELEK 0 %0 Detay
ILGAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
BATUHAN İLGÜN 3 %0.06 Detay
KIZILIRMAK
Açılan Sandık Oranı %0
RAMAZAN GÜNGÖR 0 %0 Detay
KORGUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ KARATAŞ 0 %0 Detay
KURŞUNLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %71.84
KASIM GÜMÜŞ 96 %0.31 Detay
ORTA
Açılan Sandık Oranı %77.78
ARİF ATAKAN CANBAZ 9 %0.63 Detay
ŞABANÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %86.96
0 %0 Detay
YAPRAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
KADİR YILDIRIM 3 %0.21 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ÇARDAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
DODURGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KALFAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SAÇAK
Açılan Sandık Oranı %42.86
NECMETTİN TÜRKOĞLU 17 %3.30 Detay
YAYLAKENT
Açılan Sandık Oranı %8.33
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı