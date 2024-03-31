60
Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:20
DEVA Partisi

  • KISALTMA

    DEVA PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ali Babacan

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/03/2020
DEVA PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.23
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%73.62
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.20 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.31
Denizli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %65.19
ÖMER YETİŞ 54 %0.23 Detay
BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %55.00
NAZMİ KIZILTEPE 3 %0.15 Detay
BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %56.52
ALİ HENKOĞLU 0 %0 Detay
BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %59.09
MEHMET ÖZDEMİR 0 %0 Detay
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %94.29
MUSTAFA ÇAKIR 11 %0.17 Detay
BULDAN
Açılan Sandık Oranı %51.81
SULTAN ÖZSOY 11 %0.14 Detay
ÇAL
Açılan Sandık Oranı %75.00
SULTAN DİKİCİ 15 %0.16 Detay
ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %64.91
MEHMET EMİN BAŞ 53 %0.69 Detay
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %96.30
CENGİZ DEMİREL 2 %0.04 Detay
ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %43.18
RECEP KARABULUT 60 %0.44 Detay
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %36.11
ADİLE ABACI 0 %0 Detay
HONAZ
Açılan Sandık Oranı %44.87
SİNAN TİYMUR 5 %0.05 Detay
KALE
Açılan Sandık Oranı %37.70
YASEMİN DAĞ 9 %0.18 Detay
MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %47.42
FESİH CAN 209 %0.22 Detay
PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %41.71
MUSTAFA SEZER 198 %0.23 Detay
SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %36.36
ÖZLEM ASİLTÜRK 12 %0.19 Detay
SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %70.00
MEHMET GÖK 6 %0.09 Detay
TAVAS
Açılan Sandık Oranı %42.86
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı