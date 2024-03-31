|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %65.19
|ÖMER YETİŞ
|54
|%0.23
|Detay
|
BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %55.00
|NAZMİ KIZILTEPE
|3
|%0.15
|Detay
|
BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %56.52
|ALİ HENKOĞLU
|0
|%0
|Detay
|
BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %59.09
|MEHMET ÖZDEMİR
|0
|%0
|Detay
|
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %94.29
|MUSTAFA ÇAKIR
|11
|%0.17
|Detay
|
BULDAN
Açılan Sandık Oranı %51.81
|SULTAN ÖZSOY
|11
|%0.14
|Detay
|
ÇAL
Açılan Sandık Oranı %75.00
|SULTAN DİKİCİ
|15
|%0.16
|Detay
|
ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %64.91
|MEHMET EMİN BAŞ
|53
|%0.69
|Detay
|
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %96.30
|CENGİZ DEMİREL
|2
|%0.04
|Detay
|
ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %43.18
|RECEP KARABULUT
|60
|%0.44
|Detay
|
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %36.11
|ADİLE ABACI
|0
|%0
|Detay
|
HONAZ
Açılan Sandık Oranı %44.87
|SİNAN TİYMUR
|5
|%0.05
|Detay
|
KALE
Açılan Sandık Oranı %37.70
|YASEMİN DAĞ
|9
|%0.18
|Detay
|
MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %47.42
|FESİH CAN
|209
|%0.22
|Detay
|
PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %41.71
|MUSTAFA SEZER
|198
|%0.23
|Detay
|
SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %36.36
|ÖZLEM ASİLTÜRK
|12
|%0.19
|Detay
|
SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %70.00
|MEHMET GÖK
|6
|%0.09
|Detay
|
TAVAS
Açılan Sandık Oranı %42.86
|0
|%0
|Detay