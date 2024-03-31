|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTINOVA
Açılan Sandık Oranı %80.95
|ADEM KAHRİMAN
|99
|%2.19
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ARMUTLU
Açılan Sandık Oranı %95.45
|0
|%0
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ÇİFTLİKKÖY
Açılan Sandık Oranı %69.15
|İMRAN SERCAN SERTAŞAR
|26
|%0.17
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ÇINARCIK
Açılan Sandık Oranı %86.96
|ÖMER FARUK YUMUK
|10
|%0.10
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %82.51
|ASLI ÜRESİN
|121
|%0.26
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TERMAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA CENGİZ YILDIZ
|1
|%0.06
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ESENKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %85.00
|0
|%0
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KAYTAZDERE
Açılan Sandık Oranı %7.69
|0
|%0
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KORU
Açılan Sandık Oranı %10.00
|0
|%0
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SUBAŞI
Açılan Sandık Oranı %61.11
|BELMA KOBAK
|110
|%3.89
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TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %10.00
|0
|%0
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TAVŞANLI
Açılan Sandık Oranı %0
|DAVUT CENGİZ
|0
|%0
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TEŞVİKİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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