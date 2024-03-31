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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 21:00
DEVA Partisi

  • KISALTMA

    DEVA PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ali Babacan

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/03/2020
DEVA PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.16
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%38.17
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.26 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.18
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINOVA
Açılan Sandık Oranı %80.95
ADEM KAHRİMAN 99 %2.19 Detay
ARMUTLU
Açılan Sandık Oranı %95.45
0 %0 Detay
ÇİFTLİKKÖY
Açılan Sandık Oranı %69.15
İMRAN SERCAN SERTAŞAR 26 %0.17 Detay
ÇINARCIK
Açılan Sandık Oranı %86.96
ÖMER FARUK YUMUK 10 %0.10 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %82.51
ASLI ÜRESİN 121 %0.26 Detay
TERMAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA CENGİZ YILDIZ 1 %0.06 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ESENKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %85.00
0 %0 Detay
KAYTAZDERE
Açılan Sandık Oranı %7.69
0 %0 Detay
KORU
Açılan Sandık Oranı %10.00
0 %0 Detay
SUBAŞI
Açılan Sandık Oranı %61.11
BELMA KOBAK 110 %3.89 Detay
TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %10.00
0 %0 Detay
TAVŞANLI
Açılan Sandık Oranı %0
DAVUT CENGİZ 0 %0 Detay
TEŞVİKİYE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı