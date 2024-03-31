|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AŞKALE
Açılan Sandık Oranı %48.51
|0
|%0
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AZİZİYE
Açılan Sandık Oranı %42.29
|BÜLENT GENÇ
|42
|%0.42
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ÇAT
Açılan Sandık Oranı %51.72
|0
|%0
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HINIS
Açılan Sandık Oranı %51.72
|RAHİM AYDIN
|75
|%1.80
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HORASAN
Açılan Sandık Oranı %60.94
|0
|%0
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İSPİR
Açılan Sandık Oranı %63.11
|0
|%0
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KARAÇOBAN
Açılan Sandık Oranı %33.90
|MESUT ZONGULDAK
|18
|%0.65
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KARAYAZI
Açılan Sandık Oranı %68.32
|0
|%0
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KÖPRÜKÖY
Açılan Sandık Oranı %50.94
|MEHMET TAHİR ERDOĞAN
|7
|%0.21
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NARMAN
Açılan Sandık Oranı %84.48
|AHMET CAN KOÇAK
|42
|%0.75
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OLTU
Açılan Sandık Oranı %53.60
|0
|%0
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OLUR
Açılan Sandık Oranı %48.94
|0
|%0
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PALANDÖKEN
Açılan Sandık Oranı %34.13
|EMRE OKUMUŞ
|285
|%1.14
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PASİNLER
Açılan Sandık Oranı %34.74
|ERCAN AKKAYA
|28
|%0.83
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PAZARYOLU
Açılan Sandık Oranı %77.78
|0
|%0
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ŞENKAYA
Açılan Sandık Oranı %46.07
|0
|%0
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TEKMAN
Açılan Sandık Oranı %26.14
|YAKUP DOĞAN
|241
|%10.23
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TORTUM
Açılan Sandık Oranı %56.96
|0
|%0
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UZUNDERE
Açılan Sandık Oranı %72.41
|0
|%0
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YAKUTİYE
Açılan Sandık Oranı %41.60
|İBRAHİM KARAN
|229
|%0.75
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