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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 21:00
DEVA Partisi

  • KISALTMA

    DEVA PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ali Babacan

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/03/2020
DEVA PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.16
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%38.17
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.73 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.66
Erzurum Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AŞKALE
Açılan Sandık Oranı %48.51
0 %0 Detay
AZİZİYE
Açılan Sandık Oranı %42.29
BÜLENT GENÇ 42 %0.42 Detay
ÇAT
Açılan Sandık Oranı %51.72
0 %0 Detay
HINIS
Açılan Sandık Oranı %51.72
RAHİM AYDIN 75 %1.80 Detay
HORASAN
Açılan Sandık Oranı %60.94
0 %0 Detay
İSPİR
Açılan Sandık Oranı %63.11
0 %0 Detay
KARAÇOBAN
Açılan Sandık Oranı %33.90
MESUT ZONGULDAK 18 %0.65 Detay
KARAYAZI
Açılan Sandık Oranı %68.32
0 %0 Detay
KÖPRÜKÖY
Açılan Sandık Oranı %50.94
MEHMET TAHİR ERDOĞAN 7 %0.21 Detay
NARMAN
Açılan Sandık Oranı %84.48
AHMET CAN KOÇAK 42 %0.75 Detay
OLTU
Açılan Sandık Oranı %53.60
0 %0 Detay
OLUR
Açılan Sandık Oranı %48.94
0 %0 Detay
PALANDÖKEN
Açılan Sandık Oranı %34.13
EMRE OKUMUŞ 285 %1.14 Detay
PASİNLER
Açılan Sandık Oranı %34.74
ERCAN AKKAYA 28 %0.83 Detay
PAZARYOLU
Açılan Sandık Oranı %77.78
0 %0 Detay
ŞENKAYA
Açılan Sandık Oranı %46.07
0 %0 Detay
TEKMAN
Açılan Sandık Oranı %26.14
YAKUP DOĞAN 241 %10.23 Detay
TORTUM
Açılan Sandık Oranı %56.96
0 %0 Detay
UZUNDERE
Açılan Sandık Oranı %72.41
0 %0 Detay
YAKUTİYE
Açılan Sandık Oranı %41.60
İBRAHİM KARAN 229 %0.75 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı