|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %13.99
|0
|%0
|Detay
|
ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %17.37
|UĞUR ÇAKILI
|45
|%0.21
|Detay
|
ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %13.75
|İLKER KÖYBAŞI
|27
|%0.34
|Detay
|
BELEN
Açılan Sandık Oranı %35.80
|0
|%0
|Detay
|
DEFNE
Açılan Sandık Oranı %10.87
|LEVENT ERASLAN
|6
|%0.08
|Detay
|
DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %9.61
|0
|%0
|Detay
|
ERZİN
Açılan Sandık Oranı %48.48
|0
|%0
|Detay
|
HASSA
Açılan Sandık Oranı %9.70
|HASAN ŞİMŞEK
|31
|%1.20
|Detay
|
İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %15.94
|HATİCE ESRA DOĞAN
|20
|%0.10
|Detay
|
KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %34.69
|MEMET ŞİRİKÇİ
|8
|%0.05
|Detay
|
KUMLU
Açılan Sandık Oranı %8.33
|0
|%0
|Detay
|
PAYAS
Açılan Sandık Oranı %45.36
|0
|%0
|Detay
|
REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %24.55
|0
|%0
|Detay
|
SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %14.03
|0
|%0
|Detay
|
YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %18.10
|0
|%0
|Detay