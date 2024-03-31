60
Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 21:10
DEVA Partisi

  • KISALTMA

    DEVA PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ali Babacan

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/03/2020
DEVA PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.17
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%40.91
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.06 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.14
Hatay Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %13.99
0 %0 Detay
ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %17.37
UĞUR ÇAKILI 45 %0.21 Detay
ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %13.75
İLKER KÖYBAŞI 27 %0.34 Detay
BELEN
Açılan Sandık Oranı %35.80
0 %0 Detay
DEFNE
Açılan Sandık Oranı %10.87
LEVENT ERASLAN 6 %0.08 Detay
DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %9.61
0 %0 Detay
ERZİN
Açılan Sandık Oranı %48.48
0 %0 Detay
HASSA
Açılan Sandık Oranı %9.70
HASAN ŞİMŞEK 31 %1.20 Detay
İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %15.94
HATİCE ESRA DOĞAN 20 %0.10 Detay
KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %34.69
MEMET ŞİRİKÇİ 8 %0.05 Detay
KUMLU
Açılan Sandık Oranı %8.33
0 %0 Detay
PAYAS
Açılan Sandık Oranı %45.36
0 %0 Detay
REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %24.55
0 %0 Detay
SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %14.03
0 %0 Detay
YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %18.10
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı