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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:20
DEVA Partisi

  • KISALTMA

    DEVA PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ali Babacan

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/03/2020
DEVA PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.23
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%73.62
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.06 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.10
Eskişehir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALPU
Açılan Sandık Oranı %88.89
GÖKHAN MEMİŞ 11 %0.18 Detay
BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %72.41
SERTAL ÖZUÇAK 5 %0.19 Detay
ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %60.00
MUSTAFA TAŞKIN 20 %0.40 Detay
GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %46.15
0 %0 Detay
HAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %95.83
0 %0 Detay
MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %93.33
SABRİYE ELBASTI DELİCAN 10 %0.22 Detay
MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %42.37
0 %0 Detay
ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %60.55
YUNUS KORKMAZ 149 %0.10 Detay
SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %50.00
0 %0 Detay
SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %85.51
0 %0 Detay
SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %80.21
DAVUT ÇELİK 9 %0.08 Detay
TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %55.43
MUSTAFA ÖZKARAYANIK 93 %0.08 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı