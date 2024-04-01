60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
DEVA Partisi

  • KISALTMA

    DEVA PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ali Babacan

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/03/2020
DEVA PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.33
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 3
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.24 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.37
Bursa Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BÜYÜKORHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
TALHA AKÇAY 16 %0.22 Detay
GEMLİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA YAVUZ 93 %0.13 Detay
GÜRSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
CENK CENKÇİLER 134 %0.27 Detay
HARMANCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET FERDİ AYAZ 5 %0.11 Detay
İNEGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
ONUR METİNBAŞ 680 %0.43 Detay
İZNİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ BAYER 54 %0.18 Detay
KARACABEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
YASEMİN TUNA 512 %0.99 Detay
KELES
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÖKHAN TOKSUN 7 %0.08 Detay
KESTEL
Açılan Sandık Oranı %100.00
YASEMİN BAHAR 132 %0.30 Detay
MUDANYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MİNE NORŞON 144 %0.21 Detay
MUSTAFAKEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZLEM BAYRAKTAR 294 %0.45 Detay
NİLÜFER
Açılan Sandık Oranı %100.00
NİLÜFER AKÇAKOCA DEMİR 1151 %0.38 Detay
ORHANELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMİRHAN KAYAN 24 %0.17 Detay
ORHANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİT GİRAY ÜLKER 93 %0.19 Detay
OSMANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İLHAN MENGE 1397 %0.28 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
BÜLENT ÖZGAN 66 %0.19 Detay
YILDIRIM
Açılan Sandık Oranı %100.00
FERHAT YILDIRIM 1213 %0.35 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı