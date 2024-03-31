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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:20
DEVA Partisi

  • KISALTMA

    DEVA PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ali Babacan

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/03/2020
DEVA PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.23
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%73.62
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.19 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.24
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İLÇE ADAY OY ORAN
ARABAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ÇINAR 19 %0.10 Detay
İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %90.12
BEKİR YÜCEL 145 %0.48 Detay
KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %95.65
ORUÇ FATİH ERBİLİCİ 5 %0.08 Detay
NİZİP
Açılan Sandık Oranı %83.48
EROL ONGUR 46 %0.07 Detay
NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %78.10
RUKİYE KILIÇKIRAN 16 %0.10 Detay
OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %92.13
MEHMET BOZKURT 80 %0.44 Detay
ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %67.45
BEKİR SALTAN 662 %0.25 Detay
ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %92.13
OKAN KISACIK 364 %0.11 Detay
YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %82.54
HÜSEYİN DAL 7 %0.07 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı