|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARABAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ÇINAR
|19
|%0.10
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İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %90.12
|BEKİR YÜCEL
|145
|%0.48
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KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %95.65
|ORUÇ FATİH ERBİLİCİ
|5
|%0.08
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NİZİP
Açılan Sandık Oranı %83.48
|EROL ONGUR
|46
|%0.07
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NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %78.10
|RUKİYE KILIÇKIRAN
|16
|%0.10
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OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %92.13
|MEHMET BOZKURT
|80
|%0.44
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ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %67.45
|BEKİR SALTAN
|662
|%0.25
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ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %92.13
|OKAN KISACIK
|364
|%0.11
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YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %82.54
|HÜSEYİN DAL
|7
|%0.07
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