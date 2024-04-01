|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BOZÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BURAK SEL
|186
|%0.42
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GÖLPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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İNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KADİR EMRE
|56
|%0.16
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OSMANELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÖKHAN KOCAMAN
|21
|%0.21
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PAZARYERİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FİLİZ ÖZSAKCİ
|6
|%0.16
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SÖĞÜT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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