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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:20
DEVA Partisi

  • KISALTMA

    DEVA PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ali Babacan

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/03/2020
DEVA PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.23
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%73.62
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.18 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.28
Mersin Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %47.28
EMRAH ŞİMŞEK 266 %0.38 Detay
ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %44.39
0 %0 Detay
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %87.50
YAREN YAVUZ TEL 0 %0 Detay
BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %83.78
MUSA HAN ÜNAL 0 %0 Detay
ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %72.41
TORUN CANER ÇAKMAK 0 %0 Detay
ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %51.47
SİNEM YÜRÜ 87 %0.19 Detay
GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %97.92
0 %0 Detay
MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %77.20
NİHAT ÖZEN 178 %0.21 Detay
MUT
Açılan Sandık Oranı %39.90
FATMA ÇELİK KOVAN 58 %0.38 Detay
SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %71.60
KENAN DEMİR 89 %0.15 Detay
TARSUS
Açılan Sandık Oranı %42.65
RAMAZAN YILDIRIM 224 %0.28 Detay
TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %49.20
SULTAN AYDOĞAN 214 %0.27 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %48.22
FAİK TOK 483 %0.74 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı