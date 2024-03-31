|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %47.28
|EMRAH ŞİMŞEK
|266
|%0.38
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ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %44.39
|0
|%0
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AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %87.50
|YAREN YAVUZ TEL
|0
|%0
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BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %83.78
|MUSA HAN ÜNAL
|0
|%0
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ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %72.41
|TORUN CANER ÇAKMAK
|0
|%0
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ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %51.47
|SİNEM YÜRÜ
|87
|%0.19
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GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %97.92
|0
|%0
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MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %77.20
|NİHAT ÖZEN
|178
|%0.21
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MUT
Açılan Sandık Oranı %39.90
|FATMA ÇELİK KOVAN
|58
|%0.38
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SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %71.60
|KENAN DEMİR
|89
|%0.15
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TARSUS
Açılan Sandık Oranı %42.65
|RAMAZAN YILDIRIM
|224
|%0.28
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TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %49.20
|SULTAN AYDOĞAN
|214
|%0.27
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %48.22
|FAİK TOK
|483
|%0.74
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