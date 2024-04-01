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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 00:45
DEVA Partisi

  • KISALTMA

    DEVA PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ali Babacan

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/03/2020
DEVA PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.26
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%88.46
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.30 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.60
Kilis Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ELBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %92.65
ABDULLAH SAKAR 155 %0.30 Detay
MUSABEYLİ
Açılan Sandık Oranı %75.00
ÖZGÜR AY 1 %0.20 Detay
POLATELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZGÜR POLAT 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı