|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAMDİN ÖZDEMİR
|1082
|%0.78
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BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %82.94
|ŞÜKRÜ MERDANOĞLU
|1958
|%4.47
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ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %85.61
|0
|%0
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ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %83.24
|MEHMET MUSTAFA DOĞAN
|195
|%0.75
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ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %81.25
|0
|%0
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DİCLE
Açılan Sandık Oranı %47.96
|HÜSEYİN LEVENT
|60
|%0.73
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EĞİL
Açılan Sandık Oranı %59.32
|ZEYNEL BEKİL
|54
|%0.77
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ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %70.70
|SÜLEYMAN EFE
|653
|%1.60
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HANİ
Açılan Sandık Oranı %59.15
|0
|%0
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HAZRO
Açılan Sandık Oranı %97.83
|0
|%0
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KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %76.13
|HEBUN AYTEKİN
|1199
|%1.00
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KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %97.56
|0
|%0
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KULP
Açılan Sandık Oranı %78.64
|0
|%0
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LİCE
Açılan Sandık Oranı %75.53
|KADRİ GÜNEŞ
|39
|%0.41
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SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %57.69
|CEMİL BİLMEZ
|179
|%0.86
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SUR
Açılan Sandık Oranı %85.28
|MUSTAFA OKAL
|268
|%0.83
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %88.47
|MELİS KANDEMİR
|615
|%0.86
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