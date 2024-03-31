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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:20
DEVA Partisi

  • KISALTMA

    DEVA PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ali Babacan

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/03/2020
DEVA PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.23
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%73.62
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.05 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.19
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İLÇE ADAY OY ORAN
BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAMDİN ÖZDEMİR 1082 %0.78 Detay
BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %82.94
ŞÜKRÜ MERDANOĞLU 1958 %4.47 Detay
ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %85.61
0 %0 Detay
ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %83.24
MEHMET MUSTAFA DOĞAN 195 %0.75 Detay
ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %81.25
0 %0 Detay
DİCLE
Açılan Sandık Oranı %47.96
HÜSEYİN LEVENT 60 %0.73 Detay
EĞİL
Açılan Sandık Oranı %59.32
ZEYNEL BEKİL 54 %0.77 Detay
ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %70.70
SÜLEYMAN EFE 653 %1.60 Detay
HANİ
Açılan Sandık Oranı %59.15
0 %0 Detay
HAZRO
Açılan Sandık Oranı %97.83
0 %0 Detay
KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %76.13
HEBUN AYTEKİN 1199 %1.00 Detay
KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %97.56
0 %0 Detay
KULP
Açılan Sandık Oranı %78.64
0 %0 Detay
LİCE
Açılan Sandık Oranı %75.53
KADRİ GÜNEŞ 39 %0.41 Detay
SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %57.69
CEMİL BİLMEZ 179 %0.86 Detay
SUR
Açılan Sandık Oranı %85.28
MUSTAFA OKAL 268 %0.83 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %88.47
MELİS KANDEMİR 615 %0.86 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı