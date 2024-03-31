|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET ÖZKARABULUT
|0
|%0
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|
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %2.99
|FATİH KARABALIK
|17
|%0.33
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|
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0.22
|NECATİ ALİ ÇETİNKOL
|0
|%0
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|
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %2.62
|ERKAN UZUN
|0
|%0
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|
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %1.62
|NEJDET DELEN
|4
|%0.07
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|
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %1.31
|NALAN ILGIN
|7
|%0.17
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|
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %1.80
|GÖKHAN YILMAZER
|2
|%0.11
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|
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %7.15
|KAMURAN SAYHAN
|13
|%0.08
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BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %7.84
|ALTAN ERTAN
|2
|%0.02
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|
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %2.01
|ZEHRA HUMAY ZENGÜL
|2
|%0.13
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|
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %0.35
|ŞENOL KORKMAZ
|0
|%0
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|
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %4.49
|CEM BİRTÜRK AVŞAR
|4
|%0.04
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|
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %3.41
|CEMİL KARA
|0
|%0
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|
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %2.21
|EKREM YILMAZ
|9
|%0.27
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|
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %6.60
|MEHMET SELİM TAHİNCİOĞLU
|2
|%0.07
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ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %2.86
|İBRAHİM SUBAŞI
|1
|%0.02
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|
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %2.54
|ARSLAN ARSLAN
|4
|%0.07
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|
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %2.03
|ALİ EMRAH GÜRBÜZ
|3
|%0.03
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|
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %0.99
|RASİH MUHAMMET DANIŞ
|3
|%0.13
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|
FATİH
Açılan Sandık Oranı %0.88
|MÜFİDE BOĞAZLIYANLIOĞLU
|2
|%0.18
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|
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %1.75
|SEVDA SAYDAM İRGİN
|2
|%0.06
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|
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %6.93
|ERDEM IŞIKLAR
|0
|%0
|Detay
|
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0.35
|ESİN AYDEMİR
|0
|%0
|Detay
|
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %1.77
|MUSTAFA AVCI
|0
|%0
|Detay
|
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %1.96
|İLTAN EKMEKÇİOĞLU
|3
|%0.05
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|
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %2.47
|LOKMAN ALPAYDIN
|2
|%0.02
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|
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %1.97
|KUBİLAY SEVENCAN
|5
|%0.09
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|
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %1.13
|MUSTAFA YILMAZ
|0
|%0
|Detay
|
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %1.30
|MUTALİP GEÇER
|3
|%0.11
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|
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %0.78
|RAMAZAN ERDOĞAN
|0
|%0
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|
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %22.90
|İBRAHİM AVCI
|51
|%0.89
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|
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %2.29
|ZELİHA AKSOY
|1
|%0.05
|Detay
|
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %2.52
|MUHAMMED BENAN ŞENBAYRAM
|3
|%0.09
|Detay
|
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %3.48
|ORHAN ÇAMUKA
|7
|%0.11
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|
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %1.92
|SANCAR ÖZTÜRK
|6
|%0.11
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|
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %2.48
|CEYLAN YALÇIN
|3
|%0.07
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|
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %0.91
|FAİK EREN
|4
|%0.14
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|
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %1.52
|HANDE MUTLU
|3
|%0.06
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ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %7.66
|AYŞE ATEŞ
|8
|%0.08
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