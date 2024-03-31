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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 19:55
DEVA Partisi

  • KISALTMA

    DEVA PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ali Babacan

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/03/2020
DEVA PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.14
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%20.69
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.04 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.22
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET ÖZKARABULUT 0 %0 Detay
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %2.99
FATİH KARABALIK 17 %0.33 Detay
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0.22
NECATİ ALİ ÇETİNKOL 0 %0 Detay
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %2.62
ERKAN UZUN 0 %0 Detay
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %1.62
NEJDET DELEN 4 %0.07 Detay
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %1.31
NALAN ILGIN 7 %0.17 Detay
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %1.80
GÖKHAN YILMAZER 2 %0.11 Detay
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %7.15
KAMURAN SAYHAN 13 %0.08 Detay
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %7.84
ALTAN ERTAN 2 %0.02 Detay
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %2.01
ZEHRA HUMAY ZENGÜL 2 %0.13 Detay
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %0.35
ŞENOL KORKMAZ 0 %0 Detay
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %4.49
CEM BİRTÜRK AVŞAR 4 %0.04 Detay
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %3.41
CEMİL KARA 0 %0 Detay
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %2.21
EKREM YILMAZ 9 %0.27 Detay
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %6.60
MEHMET SELİM TAHİNCİOĞLU 2 %0.07 Detay
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %2.86
İBRAHİM SUBAŞI 1 %0.02 Detay
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %2.54
ARSLAN ARSLAN 4 %0.07 Detay
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %2.03
ALİ EMRAH GÜRBÜZ 3 %0.03 Detay
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %0.99
RASİH MUHAMMET DANIŞ 3 %0.13 Detay
FATİH
Açılan Sandık Oranı %0.88
MÜFİDE BOĞAZLIYANLIOĞLU 2 %0.18 Detay
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %1.75
SEVDA SAYDAM İRGİN 2 %0.06 Detay
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %6.93
ERDEM IŞIKLAR 0 %0 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0.35
ESİN AYDEMİR 0 %0 Detay
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %1.77
MUSTAFA AVCI 0 %0 Detay
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %1.96
İLTAN EKMEKÇİOĞLU 3 %0.05 Detay
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %2.47
LOKMAN ALPAYDIN 2 %0.02 Detay
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %1.97
KUBİLAY SEVENCAN 5 %0.09 Detay
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %1.13
MUSTAFA YILMAZ 0 %0 Detay
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %1.30
MUTALİP GEÇER 3 %0.11 Detay
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %0.78
RAMAZAN ERDOĞAN 0 %0 Detay
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %22.90
İBRAHİM AVCI 51 %0.89 Detay
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %2.29
ZELİHA AKSOY 1 %0.05 Detay
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %2.52
MUHAMMED BENAN ŞENBAYRAM 3 %0.09 Detay
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %3.48
ORHAN ÇAMUKA 7 %0.11 Detay
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %1.92
SANCAR ÖZTÜRK 6 %0.11 Detay
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %2.48
CEYLAN YALÇIN 3 %0.07 Detay
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %0.91
FAİK EREN 4 %0.14 Detay
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %1.52
HANDE MUTLU 3 %0.06 Detay
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %7.66
AYŞE ATEŞ 8 %0.08 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı