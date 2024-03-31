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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:20
DEVA Partisi

  • KISALTMA

    DEVA PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ali Babacan

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/03/2020
DEVA PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.23
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%73.62
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.37 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.70
Elazığ Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AĞIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÇİYDEM AKYOL 1 %0.09 Detay
ALACAKAYA
Açılan Sandık Oranı %77.78
ÖNDER YAĞIZ 3 %0.20 Detay
ARICAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BASKİL
Açılan Sandık Oranı %40.00
AHMET ÖZDEMİR 2 %0.16 Detay
KARAKOÇAN
Açılan Sandık Oranı %97.30
ONUR BİÇER 35 %0.46 Detay
KEBAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KOVANCILAR
Açılan Sandık Oranı %85.71
SUAT KARAMAN 25 %0.26 Detay
MADEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜLER ÜZEK 6 %0.20 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %95.69
RECEP CEYLAN 616 %0.37 Detay
PALU
Açılan Sandık Oranı %96.00
MAHİR YILMAZ 12 %0.24 Detay
SİVRİCE
Açılan Sandık Oranı %53.85
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AKÇAKİRAZ
Açılan Sandık Oranı %54.55
0 %0 Detay
BEYHAN
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
BÜKARDI
Açılan Sandık Oranı %16.67
0 %0 Detay
ERİMLİ
Açılan Sandık Oranı %37.50
MUHAMMED HAMZA SUCU 0 %0 Detay
MOLLAKENDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SARICAN
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÜÇOCAK
Açılan Sandık Oranı %71.43
0 %0 Detay
YAZIKONAK
Açılan Sandık Oranı %8.70
CİHAN ÇİÇEK 15 %3.09 Detay
YURTBAŞI
Açılan Sandık Oranı %95.00
SEYHAN EMEKTAR 845 %21.59 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı