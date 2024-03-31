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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 22:35
HÜDA PAR

  • KISALTMA

    HÜDA PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Zekeriya Yapıcıoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    19/12/2012
HÜDA PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.51
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%62.95
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.12 0
İL GENEL MECLİSİ
%3.08
Elazığ Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AĞIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULMECİT KARATAŞ 1 %0.09 Detay
ALACAKAYA
Açılan Sandık Oranı %55.56
0 %0 Detay
ARICAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BASKİL
Açılan Sandık Oranı %6.67
MUHAMMED KILIÇ 1 %0.36 Detay
KARAKOÇAN
Açılan Sandık Oranı %81.08
İSMAİL KARAMAN 77 %1.21 Detay
KEBAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
METE ÇELİK 3 %0.11 Detay
KOVANCILAR
Açılan Sandık Oranı %82.14
METİN SUİÇER 808 %8.87 Detay
MADEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %91.76
YASİN KAVAKLI 1775 %1.12 Detay
PALU
Açılan Sandık Oranı %92.00
0 %0 Detay
SİVRİCE
Açılan Sandık Oranı %15.38
ABDULMUTALİP YILDIRIM 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AKÇAKİRAZ
Açılan Sandık Oranı %54.55
0 %0 Detay
BEYHAN
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
BÜKARDI
Açılan Sandık Oranı %16.67
0 %0 Detay
ERİMLİ
Açılan Sandık Oranı %37.50
0 %0 Detay
MOLLAKENDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SARICAN
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÜÇOCAK
Açılan Sandık Oranı %71.43
SEMİH ADAL 0 %0 Detay
YAZIKONAK
Açılan Sandık Oranı %8.70
0 %0 Detay
YURTBAŞI
Açılan Sandık Oranı %20.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı