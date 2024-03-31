60
Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 19:55
HÜDA PAR

  • KISALTMA

    HÜDA PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Zekeriya Yapıcıoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    19/12/2012
HÜDA PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.34
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%20.69
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%7.50 0
İL GENEL MECLİSİ
%7.53
Diyarbakır Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %26.89
CENGİZ AYDIN 2598 %7.03 Detay
BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %16.38
ALİ BİLMEZ 360 %7.43 Detay
ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %23.02
SEYFETTİN YİĞİT 109 %3.35 Detay
ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %16.20
VEDAT TURGUT 682 %18.41 Detay
ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %22.92
MEHMET GÜLDOĞDU 4 %0.55 Detay
DİCLE
Açılan Sandık Oranı %10.20
ALİ GÖÇTÜRK 40 %2.78 Detay
EĞİL
Açılan Sandık Oranı %13.56
ALİ DURGUNSU 15 %1.12 Detay
ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %15.61
HASAN HAKSEVER 861 %11.09 Detay
HANİ
Açılan Sandık Oranı %19.72
İHSAN YAŞAR 422 %19.05 Detay
HAZRO
Açılan Sandık Oranı %71.74
0 %0 Detay
KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %9.26
MEHMET DEMİR 999 %7.50 Detay
KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %9.76
MEHMET HAN KAYA 5 %1.47 Detay
KULP
Açılan Sandık Oranı %12.62
MEHMET SEKAN GÜNDÜZ 27 %1.30 Detay
LİCE
Açılan Sandık Oranı %17.02
ÖMER TEKDAĞ 2 %0.14 Detay
SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %12.50
ADNAN BALYEN 64 %1.65 Detay
SUR
Açılan Sandık Oranı %20.35
MAHMUT UÇAR 580 %9.05 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %14.41
ÜZEYİR YUVA 851 %7.75 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı