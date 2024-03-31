|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %26.89
|CENGİZ AYDIN
|2598
|%7.03
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BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %16.38
|ALİ BİLMEZ
|360
|%7.43
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ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %23.02
|SEYFETTİN YİĞİT
|109
|%3.35
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ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %16.20
|VEDAT TURGUT
|682
|%18.41
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ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %22.92
|MEHMET GÜLDOĞDU
|4
|%0.55
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DİCLE
Açılan Sandık Oranı %10.20
|ALİ GÖÇTÜRK
|40
|%2.78
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EĞİL
Açılan Sandık Oranı %13.56
|ALİ DURGUNSU
|15
|%1.12
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ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %15.61
|HASAN HAKSEVER
|861
|%11.09
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HANİ
Açılan Sandık Oranı %19.72
|İHSAN YAŞAR
|422
|%19.05
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HAZRO
Açılan Sandık Oranı %71.74
|0
|%0
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KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %9.26
|MEHMET DEMİR
|999
|%7.50
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KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %9.76
|MEHMET HAN KAYA
|5
|%1.47
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KULP
Açılan Sandık Oranı %12.62
|MEHMET SEKAN GÜNDÜZ
|27
|%1.30
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LİCE
Açılan Sandık Oranı %17.02
|ÖMER TEKDAĞ
|2
|%0.14
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SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %12.50
|ADNAN BALYEN
|64
|%1.65
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SUR
Açılan Sandık Oranı %20.35
|MAHMUT UÇAR
|580
|%9.05
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %14.41
|ÜZEYİR YUVA
|851
|%7.75
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