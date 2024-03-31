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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:35
HÜDA PAR

  • KISALTMA

    HÜDA PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Zekeriya Yapıcıoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    19/12/2012
HÜDA PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.52
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%76.92
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.09 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.25
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %64.34
AHMET ARSLANER 21 %0.11 Detay
ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %68.39
RAMAZAN TAŞDEMİR 72 %0.08 Detay
ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %66.67
SÜLEYMAN ARSLANER 49 %0.12 Detay
BELEN
Açılan Sandık Oranı %67.90
AHMET ÖZER 15 %0.11 Detay
DEFNE
Açılan Sandık Oranı %64.91
ABDULGANİ TARHAN 65 %0.15 Detay
DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %71.53
EMRE PEKÖZ 50 %0.10 Detay
ERZİN
Açılan Sandık Oranı %91.92
HÜSEYİN ÖZTÜRK 26 %0.12 Detay
HASSA
Açılan Sandık Oranı %44.03
VEFA SARI 7 %0.06 Detay
İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %77.09
ÖMER CENGİZ ÖZKAN 279 %0.30 Detay
KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %74.29
HASAN KOCA 19 %0.05 Detay
KUMLU
Açılan Sandık Oranı %55.56
CEVZET AYÇOBAN 3 %0.07 Detay
PAYAS
Açılan Sandık Oranı %76.29
0 %0 Detay
REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %69.64
AHMET AYTEKİN 20 %0.06 Detay
SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %70.14
SELAHATTİN KESİK 30 %0.07 Detay
YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %54.29
MUSTAFA AYDIN UYLAŞ 12 %0.10 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı