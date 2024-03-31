|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %64.34
|AHMET ARSLANER
|21
|%0.11
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ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %68.39
|RAMAZAN TAŞDEMİR
|72
|%0.08
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ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %66.67
|SÜLEYMAN ARSLANER
|49
|%0.12
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BELEN
Açılan Sandık Oranı %67.90
|AHMET ÖZER
|15
|%0.11
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DEFNE
Açılan Sandık Oranı %64.91
|ABDULGANİ TARHAN
|65
|%0.15
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DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %71.53
|EMRE PEKÖZ
|50
|%0.10
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ERZİN
Açılan Sandık Oranı %91.92
|HÜSEYİN ÖZTÜRK
|26
|%0.12
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HASSA
Açılan Sandık Oranı %44.03
|VEFA SARI
|7
|%0.06
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İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %77.09
|ÖMER CENGİZ ÖZKAN
|279
|%0.30
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KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %74.29
|HASAN KOCA
|19
|%0.05
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KUMLU
Açılan Sandık Oranı %55.56
|CEVZET AYÇOBAN
|3
|%0.07
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PAYAS
Açılan Sandık Oranı %76.29
|0
|%0
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REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %69.64
|AHMET AYTEKİN
|20
|%0.06
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SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %70.14
|SELAHATTİN KESİK
|30
|%0.07
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YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %54.29
|MUSTAFA AYDIN UYLAŞ
|12
|%0.10
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