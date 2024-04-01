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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
HÜDA PAR

  • KISALTMA

    HÜDA PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Zekeriya Yapıcıoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    19/12/2012
HÜDA PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.55
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.11 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.20
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İLÇE ADAY OY ORAN
DÖRTDİVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAHMUT ŞENER 1 %0.05 Detay
GEREDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAMZA CENGİZ 6 %0.04 Detay
GÖYNÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
FAHREDDİN KARAYNİR 1 %0.04 Detay
KIBRISCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA EROL 2 %0.31 Detay
MENGEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUNUS AFŞİN 2 %0.06 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞÜKRÜ DENİZ 109 %0.11 Detay
MUDURNU
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYŞEGÜL BALIK 0 %0 Detay
SEBEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ŞERİF TAN 1 %0.07 Detay
YENİÇAĞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET KADRİ ECE 3 %0.11 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
GÖKÇESU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARACASU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TAŞKESTİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı