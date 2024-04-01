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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
HÜDA PAR

  • KISALTMA

    HÜDA PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Zekeriya Yapıcıoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    19/12/2012
HÜDA PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.55
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%11.54 0
İL GENEL MECLİSİ
%12.32
Bingöl Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ADAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAHMUT ERGUNŞAH 6 %0.29 Detay
GENÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAMAZAN GÜNER 1631 %18.22 Detay
KARLIOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAVUZ BİNGÖL 557 %16.45 Detay
KİĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
TURAN GÖKALP 4 %0.26 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUNUS EMİROĞLU 5341 %11.54 Detay
SOLHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
NİHAT KANAT 526 %6.41 Detay
YAYLADERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
KAZIM KAYANTAŞ 2 %0.37 Detay
YEDİSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÇETİN YILDIZ 3 %0.34 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ARAKONAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ILICALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SANCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET SADIK EVLİYAOĞLU 5 %0.30 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı