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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:35
HÜDA PAR

  • KISALTMA

    HÜDA PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Zekeriya Yapıcıoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    19/12/2012
HÜDA PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.52
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%76.92
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.11 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.12
Denizli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %69.62
BÜLENT KILIÇ 34 %0.14 Detay
BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %55.00
ABDULLAH TAŞAN 3 %0.15 Detay
BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET EZER 0 %0 Detay
BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %69.57
ENES TURAN 1 %0.03 Detay
BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %59.09
EMRAH İLHAN 0 %0 Detay
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %94.29
MEHMET ZEKİ TURAN 4 %0.06 Detay
BULDAN
Açılan Sandık Oranı %54.22
ABDULLAH YILDIRIM 12 %0.15 Detay
ÇAL
Açılan Sandık Oranı %76.47
VEDAT FİDAN 10 %0.10 Detay
ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %71.93
EBUBEKİR TEKTAŞ 14 %0.17 Detay
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %96.30
MEHMET KAÇAN 4 %0.07 Detay
ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %48.30
MEHMET EMİN ASLAN 25 %0.16 Detay
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %36.11
HASAN TANIŞMA 0 %0 Detay
HONAZ
Açılan Sandık Oranı %51.28
TAHİR GÜNER 2 %0.02 Detay
KALE
Açılan Sandık Oranı %37.70
BİLAL EKİNCİ 3 %0.06 Detay
MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %53.63
CENGİZ DURMAZ 204 %0.19 Detay
PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %48.42
ŞUAYİP TAŞAN 233 %0.24 Detay
SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %38.64
OSMAN TUNÇ 14 %0.21 Detay
SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %72.50
MEHMET NURİ ÇELİK 4 %0.06 Detay
TAVAS
Açılan Sandık Oranı %49.21
İLHAMİ ÇİFTÇİ 18 %0.14 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı