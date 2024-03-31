|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %69.62
|BÜLENT KILIÇ
|34
|%0.14
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BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %55.00
|ABDULLAH TAŞAN
|3
|%0.15
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BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET EZER
|0
|%0
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BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %69.57
|ENES TURAN
|1
|%0.03
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BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %59.09
|EMRAH İLHAN
|0
|%0
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BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %94.29
|MEHMET ZEKİ TURAN
|4
|%0.06
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BULDAN
Açılan Sandık Oranı %54.22
|ABDULLAH YILDIRIM
|12
|%0.15
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ÇAL
Açılan Sandık Oranı %76.47
|VEDAT FİDAN
|10
|%0.10
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ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %71.93
|EBUBEKİR TEKTAŞ
|14
|%0.17
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ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %96.30
|MEHMET KAÇAN
|4
|%0.07
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ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %48.30
|MEHMET EMİN ASLAN
|25
|%0.16
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GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %36.11
|HASAN TANIŞMA
|0
|%0
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HONAZ
Açılan Sandık Oranı %51.28
|TAHİR GÜNER
|2
|%0.02
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KALE
Açılan Sandık Oranı %37.70
|BİLAL EKİNCİ
|3
|%0.06
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MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %53.63
|CENGİZ DURMAZ
|204
|%0.19
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PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %48.42
|ŞUAYİP TAŞAN
|233
|%0.24
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SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %38.64
|OSMAN TUNÇ
|14
|%0.21
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SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %72.50
|MEHMET NURİ ÇELİK
|4
|%0.06
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TAVAS
Açılan Sandık Oranı %49.21
|İLHAMİ ÇİFTÇİ
|18
|%0.14
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