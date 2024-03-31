60
Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:35
HÜDA PAR

  • KISALTMA

    HÜDA PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Zekeriya Yapıcıoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    19/12/2012
HÜDA PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.52
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%76.92
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.10 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.09
Isparta Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKSU
Açılan Sandık Oranı %77.78
HAMDULLAH TUNÇ 3 %0.36 Detay
ATABEY
Açılan Sandık Oranı %93.33
İSMAİL TEKNAL 1 %0.03 Detay
EĞİRDİR
Açılan Sandık Oranı %78.26
İSLAM ÇAKAR 12 %0.16 Detay
GELENDOST
Açılan Sandık Oranı %93.33
MURAT ŞAHİN 4 %0.13 Detay
GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ŞERİF ŞİMŞEK 1 %0.04 Detay
KEÇİBORLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZAFER TEKMAN 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %86.46
HASAN KOÇ 115 %0.10 Detay
ŞARKİKARAAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSLAM DURMAZ 7 %0.12 Detay
SENİRKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEMİL TUNÇ 1 %0.03 Detay
SÜTÇÜLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAFİZ KARADAŞ 4 %0.27 Detay
ULUBORLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAYREDDİN ÖZÇELİK 1 %0.03 Detay
YALVAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET MEMİŞ 3 %0.03 Detay
YENİŞARBADEMLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İLYAS GÜNDÜZ 1 %0.06 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BÜYÜKKABACA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÇARIKSARAYLAR
Açılan Sandık Oranı %11.11
0 %0 Detay
ÇİÇEKPINAR
Açılan Sandık Oranı %16.67
0 %0 Detay
GÜNEYKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HÜYÜKLÜ
Açılan Sandık Oranı %57.14
0 %0 Detay
KULEÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %62.50
0 %0 Detay
SARIİDRİS
Açılan Sandık Oranı %33.33
0 %0 Detay
SAV
Açılan Sandık Oranı %66.67
0 %0 Detay
SENİR
Açılan Sandık Oranı %66.67
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı