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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:35
HÜDA PAR

  • KISALTMA

    HÜDA PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Zekeriya Yapıcıoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    19/12/2012
HÜDA PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.52
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%76.92
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.53 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.57
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İLÇE ADAY OY ORAN
ARABAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET GÖRGEL 26 %0.14 Detay
İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %93.21
MEHMET ŞİMŞEK 34 %0.11 Detay
KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %95.65
ALİ KEMAL KILIÇPARLAR 10 %0.17 Detay
NİZİP
Açılan Sandık Oranı %84.93
BAYRAM ÇAKAR 333 %0.52 Detay
NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %78.10
SAİT CİHANGİR 28 %0.17 Detay
OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %94.49
ADİL KÖK 39 %0.21 Detay
ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %71.68
ORHAN HARAT 1475 %0.53 Detay
ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %94.28
MUSTAFA KARAKURT 1609 %0.49 Detay
YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %84.13
KENAN YÜKSEK 5 %0.05 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı