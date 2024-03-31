|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARABAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET GÖRGEL
|26
|%0.14
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İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %93.21
|MEHMET ŞİMŞEK
|34
|%0.11
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KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %95.65
|ALİ KEMAL KILIÇPARLAR
|10
|%0.17
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NİZİP
Açılan Sandık Oranı %84.93
|BAYRAM ÇAKAR
|333
|%0.52
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NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %78.10
|SAİT CİHANGİR
|28
|%0.17
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OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %94.49
|ADİL KÖK
|39
|%0.21
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ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %71.68
|ORHAN HARAT
|1475
|%0.53
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ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %94.28
|MUSTAFA KARAKURT
|1609
|%0.49
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YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %84.13
|KENAN YÜKSEK
|5
|%0.05
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