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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:15
HÜDA PAR

  • KISALTMA

    HÜDA PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Zekeriya Yapıcıoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    19/12/2012
HÜDA PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.52
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%72.47
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.05 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.08
Düzce Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇAKOCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUSUF İSLAM BİLGİN 4 %0.02 Detay
ÇİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUSUF TİREL 1 %0.02 Detay
CUMAYERİ
Açılan Sandık Oranı %12.00
RECEP POLAT 0 %0 Detay
GÖLYAKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMED ALİ MECİT 3 %0.04 Detay
GÜMÜŞOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMED HUZEYFE AKICI 0 %0 Detay
KAYNAŞLI
Açılan Sandık Oranı %96.00
FIRAT SAYDAM 3 %0.05 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %96.46
ADEM ACET 54 %0.05 Detay
YIĞILCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
İZZET KAZAK 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BEYKÖY
Açılan Sandık Oranı %80.00
0 %0 Detay
BOĞAZİÇİ
Açılan Sandık Oranı %69.23
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı