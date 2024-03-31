|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AŞKALE
Açılan Sandık Oranı %75.25
|0
|%0
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AZİZİYE
Açılan Sandık Oranı %93.14
|ABDULLATİF EKİNCİ
|73
|%0.26
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ÇAT
Açılan Sandık Oranı %86.21
|ABDURRAHMAN ÇELİK
|20
|%0.30
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HINIS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN ASLAN
|23
|%0.21
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HORASAN
Açılan Sandık Oranı %95.31
|ADNAN ŞİMŞEK
|21
|%0.13
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İSPİR
Açılan Sandık Oranı %93.44
|0
|%0
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KARAÇOBAN
Açılan Sandık Oranı %83.05
|HASAN ÜRE
|19
|%0.25
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KARAYAZI
Açılan Sandık Oranı %96.04
|MUSTAFA ÖZMEN
|30
|%0.29
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KÖPRÜKÖY
Açılan Sandık Oranı %81.13
|ABDULSELAM OLAM
|12
|%0.22
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NARMAN
Açılan Sandık Oranı %96.55
|0
|%0
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OLTU
Açılan Sandık Oranı %88.00
|0
|%0
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OLUR
Açılan Sandık Oranı %93.62
|0
|%0
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PALANDÖKEN
Açılan Sandık Oranı %90.21
|HALİT DALDAL
|256
|%0.37
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PASİNLER
Açılan Sandık Oranı %96.84
|0
|%0
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PAZARYOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ŞENKAYA
Açılan Sandık Oranı %64.04
|0
|%0
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TEKMAN
Açılan Sandık Oranı %57.95
|ABDULMENAF BİÇEN
|15
|%0.29
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TORTUM
Açılan Sandık Oranı %82.28
|0
|%0
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UZUNDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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YAKUTİYE
Açılan Sandık Oranı %92.76
|YILMAZ GÜNEY
|193
|%0.27
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