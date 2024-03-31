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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:35
HÜDA PAR

  • KISALTMA

    HÜDA PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Zekeriya Yapıcıoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    19/12/2012
HÜDA PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.52
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%76.92
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.54 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.31
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İLÇE ADAY OY ORAN
AŞKALE
Açılan Sandık Oranı %75.25
0 %0 Detay
AZİZİYE
Açılan Sandık Oranı %93.14
ABDULLATİF EKİNCİ 73 %0.26 Detay
ÇAT
Açılan Sandık Oranı %86.21
ABDURRAHMAN ÇELİK 20 %0.30 Detay
HINIS
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN ASLAN 23 %0.21 Detay
HORASAN
Açılan Sandık Oranı %95.31
ADNAN ŞİMŞEK 21 %0.13 Detay
İSPİR
Açılan Sandık Oranı %93.44
0 %0 Detay
KARAÇOBAN
Açılan Sandık Oranı %83.05
HASAN ÜRE 19 %0.25 Detay
KARAYAZI
Açılan Sandık Oranı %96.04
MUSTAFA ÖZMEN 30 %0.29 Detay
KÖPRÜKÖY
Açılan Sandık Oranı %81.13
ABDULSELAM OLAM 12 %0.22 Detay
NARMAN
Açılan Sandık Oranı %96.55
0 %0 Detay
OLTU
Açılan Sandık Oranı %88.00
0 %0 Detay
OLUR
Açılan Sandık Oranı %93.62
0 %0 Detay
PALANDÖKEN
Açılan Sandık Oranı %90.21
HALİT DALDAL 256 %0.37 Detay
PASİNLER
Açılan Sandık Oranı %96.84
0 %0 Detay
PAZARYOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ŞENKAYA
Açılan Sandık Oranı %64.04
0 %0 Detay
TEKMAN
Açılan Sandık Oranı %57.95
ABDULMENAF BİÇEN 15 %0.29 Detay
TORTUM
Açılan Sandık Oranı %82.28
0 %0 Detay
UZUNDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YAKUTİYE
Açılan Sandık Oranı %92.76
YILMAZ GÜNEY 193 %0.27 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı