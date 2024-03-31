|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALPU
Açılan Sandık Oranı %88.89
|KADİR GÜLSARİ
|6
|%0.10
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BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %79.31
|MEHMET ERKILIÇ
|6
|%0.20
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ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %62.00
|HAZAR GÜLSARİ
|4
|%0.08
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GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %50.00
|BİLAL ALTSOY
|4
|%0.23
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HAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET BARIŞ
|1
|%0.06
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İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAMZA TARHAN
|6
|%0.14
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MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %93.33
|MUHAMMED KELEŞ
|1
|%0.02
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MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İDRİS ARAS
|0
|%0
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MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %86.44
|MİKAİL ACİR
|1
|%0.02
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ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %66.29
|CEVDET YILDIRIM
|116
|%0.07
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SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %50.00
|YASİN DEMİREL
|0
|%0
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SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %85.51
|HASAN SEVİM
|2
|%0.03
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SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %96.88
|RAMAZAN AKSU
|12
|%0.10
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TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %59.50
|ÖMER ÖZÇAM
|16
|%0.01
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