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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:35
HÜDA PAR

  • KISALTMA

    HÜDA PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Zekeriya Yapıcıoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    19/12/2012
HÜDA PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.52
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%76.92
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.02 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.03
Eskişehir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALPU
Açılan Sandık Oranı %88.89
KADİR GÜLSARİ 6 %0.10 Detay
BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %79.31
MEHMET ERKILIÇ 6 %0.20 Detay
ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %62.00
HAZAR GÜLSARİ 4 %0.08 Detay
GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %50.00
BİLAL ALTSOY 4 %0.23 Detay
HAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET BARIŞ 1 %0.06 Detay
İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAMZA TARHAN 6 %0.14 Detay
MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %93.33
MUHAMMED KELEŞ 1 %0.02 Detay
MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İDRİS ARAS 0 %0 Detay
MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %86.44
MİKAİL ACİR 1 %0.02 Detay
ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %66.29
CEVDET YILDIRIM 116 %0.07 Detay
SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %50.00
YASİN DEMİREL 0 %0 Detay
SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %85.51
HASAN SEVİM 2 %0.03 Detay
SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %96.88
RAMAZAN AKSU 12 %0.10 Detay
TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %59.50
ÖMER ÖZÇAM 16 %0.01 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı