|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %97.05
|İSLAM ASLAN
|100
|%0.18
|Detay
|
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %78.92
|CANER ÜREYİL
|26
|%0.07
|Detay
|
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %83.47
|YUNUS ŞANİ
|23
|%0.11
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|
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %79.77
|İLHAN DALĞIÇ
|27
|%0.02
|Detay
|
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %72.53
|REŞAT UŞAR
|17
|%0.04
|Detay
|
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %66.67
|MEHMET GÖKTAŞ
|0
|%0
|Detay
|
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %50.44
|VEDAT AKİZ
|56
|%0.04
|Detay
|
BUCA
Açılan Sandık Oranı %71.38
|HÜSEYİN ŞANİ
|98
|%0.05
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|
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %76.34
|AHMET YILMAZ
|21
|%0.10
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|
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %64.71
|EMRULLAH KAPAR
|26
|%0.03
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|
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %76.30
|MEHMET KAYA
|39
|%0.17
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|
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %95.51
|BAKİ GİNİGEN
|17
|%0.09
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|
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %87.38
|MEVLÜT BALKI
|31
|%0.05
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|
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %83.15
|ALAATTİN AĞIRMAN
|10
|%0.05
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|
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %78.01
|YAKUP ÇEVİK
|191
|%0.09
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|
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %97.67
|FAYSAL ALAK
|3
|%0.04
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|
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %65.74
|MEHMET SÖĞÜT
|17
|%0.01
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|
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %91.87
|ERCAN DURMUŞ
|63
|%0.10
|Detay
|
KINIK
Açılan Sandık Oranı %77.91
|ŞEHMUS SUNA
|21
|%0.14
|Detay
|
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %84.13
|AHMET AYMELEK
|7
|%0.03
|Detay
|
KONAK
Açılan Sandık Oranı %67.07
|CUMA ÖZEL
|61
|%0.05
|Detay
|
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %97.32
|ÖMER BOZKURT
|7
|%0.01
|Detay
|
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %93.42
|MEHMET ŞAH KALKAN
|63
|%0.06
|Detay
|
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %61.49
|İBRAHİM ÇEVİK
|8
|%0.04
|Detay
|
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %75.91
|NEDİM DÖNER
|24
|%0.04
|Detay
|
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %67.61
|NEDİM ÖZTÜNÇ
|8
|%0.03
|Detay
|
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %69.47
|CELALETTİN ÇINAR
|10
|%0.06
|Detay
|
TİRE
Açılan Sandık Oranı %82.23
|RAMAZAN ÖZTÜRK
|40
|%0.09
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|
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %69.34
|MEHMET HANİFİ AVCI
|123
|%0.15
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|
URLA
Açılan Sandık Oranı %73.16
|ALİ CAN RÜZGAR
|31
|%0.09
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