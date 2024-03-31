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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:35
HÜDA PAR

  • KISALTMA

    HÜDA PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Zekeriya Yapıcıoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    19/12/2012
HÜDA PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.52
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%76.92
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.07
İzmir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %97.05
İSLAM ASLAN 100 %0.18 Detay
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %78.92
CANER ÜREYİL 26 %0.07 Detay
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %83.47
YUNUS ŞANİ 23 %0.11 Detay
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %79.77
İLHAN DALĞIÇ 27 %0.02 Detay
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %72.53
REŞAT UŞAR 17 %0.04 Detay
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %66.67
MEHMET GÖKTAŞ 0 %0 Detay
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %50.44
VEDAT AKİZ 56 %0.04 Detay
BUCA
Açılan Sandık Oranı %71.38
HÜSEYİN ŞANİ 98 %0.05 Detay
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %76.34
AHMET YILMAZ 21 %0.10 Detay
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %64.71
EMRULLAH KAPAR 26 %0.03 Detay
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %76.30
MEHMET KAYA 39 %0.17 Detay
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %95.51
BAKİ GİNİGEN 17 %0.09 Detay
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %87.38
MEVLÜT BALKI 31 %0.05 Detay
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %83.15
ALAATTİN AĞIRMAN 10 %0.05 Detay
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %78.01
YAKUP ÇEVİK 191 %0.09 Detay
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %97.67
FAYSAL ALAK 3 %0.04 Detay
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %65.74
MEHMET SÖĞÜT 17 %0.01 Detay
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %91.87
ERCAN DURMUŞ 63 %0.10 Detay
KINIK
Açılan Sandık Oranı %77.91
ŞEHMUS SUNA 21 %0.14 Detay
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %84.13
AHMET AYMELEK 7 %0.03 Detay
KONAK
Açılan Sandık Oranı %67.07
CUMA ÖZEL 61 %0.05 Detay
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %97.32
ÖMER BOZKURT 7 %0.01 Detay
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %93.42
MEHMET ŞAH KALKAN 63 %0.06 Detay
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %61.49
İBRAHİM ÇEVİK 8 %0.04 Detay
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %75.91
NEDİM DÖNER 24 %0.04 Detay
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %67.61
NEDİM ÖZTÜNÇ 8 %0.03 Detay
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %69.47
CELALETTİN ÇINAR 10 %0.06 Detay
TİRE
Açılan Sandık Oranı %82.23
RAMAZAN ÖZTÜRK 40 %0.09 Detay
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %69.34
MEHMET HANİFİ AVCI 123 %0.15 Detay
URLA
Açılan Sandık Oranı %73.16
ALİ CAN RÜZGAR 31 %0.09 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı