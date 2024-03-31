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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:35
HÜDA PAR

  • KISALTMA

    HÜDA PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Zekeriya Yapıcıoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    19/12/2012
HÜDA PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.52
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%76.92
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.39 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.46
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %52.72
ZÜBEYİR AKBAŞ 523 %0.67 Detay
ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %49.20
İSMAİL CENGİZ BOYRAZ 40 %0.19 Detay
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %93.75
İSMAİL EROĞLU 1 %0.01 Detay
BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %83.78
MURAT SOLAK 3 %0.02 Detay
ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %72.41
LATİF AKPINAR 0 %0 Detay
ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %57.37
FERHAT PINAR 80 %0.15 Detay
GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %98.96
ALİ HAYDAR UCAL 8 %0.05 Detay
MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %82.64
ABDULSELAM CANTAY 148 %0.16 Detay
MUT
Açılan Sandık Oranı %46.46
ÖMER BELEN 38 %0.21 Detay
SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %74.62
ABDULLAH DUMAN 99 %0.17 Detay
TARSUS
Açılan Sandık Oranı %47.71
SERVET ASLAN 690 %0.78 Detay
TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %54.99
ABDURRAHMAN DOĞAN 357 %0.40 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %55.50
ABDULLAH EKİNCİ 297 %0.39 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı