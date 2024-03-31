|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %52.72
|ZÜBEYİR AKBAŞ
|523
|%0.67
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ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %49.20
|İSMAİL CENGİZ BOYRAZ
|40
|%0.19
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AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %93.75
|İSMAİL EROĞLU
|1
|%0.01
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BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %83.78
|MURAT SOLAK
|3
|%0.02
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ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %72.41
|LATİF AKPINAR
|0
|%0
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ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %57.37
|FERHAT PINAR
|80
|%0.15
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GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %98.96
|ALİ HAYDAR UCAL
|8
|%0.05
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MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %82.64
|ABDULSELAM CANTAY
|148
|%0.16
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MUT
Açılan Sandık Oranı %46.46
|ÖMER BELEN
|38
|%0.21
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SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %74.62
|ABDULLAH DUMAN
|99
|%0.17
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TARSUS
Açılan Sandık Oranı %47.71
|SERVET ASLAN
|690
|%0.78
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TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %54.99
|ABDURRAHMAN DOĞAN
|357
|%0.40
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %55.50
|ABDULLAH EKİNCİ
|297
|%0.39
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