|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %54.76
|ERHAN DAYİ
|7
|%0.13
|Detay
|
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %58.81
|ŞÜKRÜ URAL
|224
|%0.22
|Detay
|
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %40.26
|OSMAN ŞİMŞEK
|88
|%0.09
|Detay
|
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %84.83
|İZZETTİN SEVİM
|82
|%0.04
|Detay
|
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %78.49
|MEHMET ALİ ORTAÇ
|598
|%0.20
|Detay
|
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %87.90
|AYHAN ERENSOY
|253
|%0.09
|Detay
|
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %34.07
|AHMET PAK
|31
|%0.07
|Detay
|
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %83.70
|ERDAL ELİBÜYÜK
|647
|%0.32
|Detay
|
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %91.14
|HAŞİM TURAN
|117
|%0.08
|Detay
|
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %59.65
|MÜNEVVER ÖZDEMİR AKTAŞ
|62
|%0.11
|Detay
|
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %78.90
|ABDUSSELAM YAÇİN
|67
|%0.06
|Detay
|
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %87.89
|SEDAT SUAKAR
|66
|%0.04
|Detay
|
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %78.11
|SEYFETTİN GÜLER
|126
|%0.13
|Detay
|
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %87.41
|FURKAN YAŞAKAN
|68
|%0.05
|Detay
|
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %93.40
|SELAHATTİN YÜCE
|19
|%0.04
|Detay
|
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %71.07
|CENGİZ KILIÇ
|106
|%0.09
|Detay
|
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %76.52
|SUPHAN ÇELİK
|365
|%0.21
|Detay
|
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %64.58
|ERKAN DEMİR
|145
|%0.05
|Detay
|
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %59.80
|RECEP SARIAĞAÇ
|108
|%0.08
|Detay
|
FATİH
Açılan Sandık Oranı %61.95
|HASAN ECE
|418
|%0.35
|Detay
|
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %69.13
|MUHAMMED MEHDİ TÜSÜ
|298
|%0.17
|Detay
|
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %88.63
|SAİD AYDIN
|130
|%0.10
|Detay
|
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %41.98
|HASAN AYDIN
|58
|%0.05
|Detay
|
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %79.19
|MEHMET ENES KARAKAYA
|150
|%0.08
|Detay
|
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %81.34
|ABDURRAZZAK TEMEL
|284
|%0.12
|Detay
|
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %69.39
|MARUF İÇKE
|280
|%0.10
|Detay
|
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %70.68
|KASIM AYDIN
|253
|%0.12
|Detay
|
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %89.64
|ERDAL ALMALI
|44
|%0.01
|Detay
|
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %62.41
|MEHMET ŞİMGAR
|344
|%0.21
|Detay
|
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %56.33
|OSMAN GÜLER
|106
|%0.09
|Detay
|
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %94.66
|RAİF ÖZYILDIRIM
|19
|%0.06
|Detay
|
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %53.64
|GÜLDEN BULUT
|69
|%0.12
|Detay
|
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %54.19
|SERCAN KAYACAN
|76
|%0.10
|Detay
|
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %80.92
|ŞEYHMUS KORKMAZ
|237
|%0.16
|Detay
|
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %75.59
|ABDULBARİ DUMAN
|687
|%0.33
|Detay
|
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %81.02
|RESUL ALINMIŞ
|102
|%0.08
|Detay
|
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %62.61
|MEHMET LAÇİN
|277
|%0.11
|Detay
|
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %73.06
|FEYZULLAH ÇİFTÇİ
|101
|%0.05
|Detay
|
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %86.68
|YILMAZ AKKILIÇ
|356
|%0.30
|Detay