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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:35
HÜDA PAR

  • KISALTMA

    HÜDA PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Zekeriya Yapıcıoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    19/12/2012
HÜDA PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.52
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%76.92
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.13
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %54.76
ERHAN DAYİ 7 %0.13 Detay
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %58.81
ŞÜKRÜ URAL 224 %0.22 Detay
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %40.26
OSMAN ŞİMŞEK 88 %0.09 Detay
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %84.83
İZZETTİN SEVİM 82 %0.04 Detay
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %78.49
MEHMET ALİ ORTAÇ 598 %0.20 Detay
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %87.90
AYHAN ERENSOY 253 %0.09 Detay
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %34.07
AHMET PAK 31 %0.07 Detay
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %83.70
ERDAL ELİBÜYÜK 647 %0.32 Detay
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %91.14
HAŞİM TURAN 117 %0.08 Detay
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %59.65
MÜNEVVER ÖZDEMİR AKTAŞ 62 %0.11 Detay
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %78.90
ABDUSSELAM YAÇİN 67 %0.06 Detay
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %87.89
SEDAT SUAKAR 66 %0.04 Detay
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %78.11
SEYFETTİN GÜLER 126 %0.13 Detay
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %87.41
FURKAN YAŞAKAN 68 %0.05 Detay
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %93.40
SELAHATTİN YÜCE 19 %0.04 Detay
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %71.07
CENGİZ KILIÇ 106 %0.09 Detay
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %76.52
SUPHAN ÇELİK 365 %0.21 Detay
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %64.58
ERKAN DEMİR 145 %0.05 Detay
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %59.80
RECEP SARIAĞAÇ 108 %0.08 Detay
FATİH
Açılan Sandık Oranı %61.95
HASAN ECE 418 %0.35 Detay
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %69.13
MUHAMMED MEHDİ TÜSÜ 298 %0.17 Detay
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %88.63
SAİD AYDIN 130 %0.10 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %41.98
HASAN AYDIN 58 %0.05 Detay
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %79.19
MEHMET ENES KARAKAYA 150 %0.08 Detay
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %81.34
ABDURRAZZAK TEMEL 284 %0.12 Detay
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %69.39
MARUF İÇKE 280 %0.10 Detay
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %70.68
KASIM AYDIN 253 %0.12 Detay
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %89.64
ERDAL ALMALI 44 %0.01 Detay
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %62.41
MEHMET ŞİMGAR 344 %0.21 Detay
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %56.33
OSMAN GÜLER 106 %0.09 Detay
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %94.66
RAİF ÖZYILDIRIM 19 %0.06 Detay
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %53.64
GÜLDEN BULUT 69 %0.12 Detay
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %54.19
SERCAN KAYACAN 76 %0.10 Detay
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %80.92
ŞEYHMUS KORKMAZ 237 %0.16 Detay
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %75.59
ABDULBARİ DUMAN 687 %0.33 Detay
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %81.02
RESUL ALINMIŞ 102 %0.08 Detay
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %62.61
MEHMET LAÇİN 277 %0.11 Detay
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %73.06
FEYZULLAH ÇİFTÇİ 101 %0.05 Detay
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %86.68
YILMAZ AKKILIÇ 356 %0.30 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı