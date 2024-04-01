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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
HÜDA PAR

  • KISALTMA

    HÜDA PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Zekeriya Yapıcıoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    19/12/2012
HÜDA PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.55
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.59 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.85
Adana Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
TURGUT KAHRİMAN 17 %0.14 Detay
CEYHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
YILDIRAY KORKUTAN 302 %0.34 Detay
ÇUKUROVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN AYAYDIN 650 %0.31 Detay
FEKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
NEJDET ŞANLI 19 %0.16 Detay
İMAMOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
METİN GÖRBÜZ 20 %0.12 Detay
KARAİSALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
UMUT GENÇ 21 %0.13 Detay
KARATAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN KÖPRÜDÜZ 41 %0.27 Detay
KOZAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERKAN TAN 147 %0.19 Detay
POZANTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADNAN KAPLAN 30 %0.23 Detay
SAİMBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSA BİRGÜN 16 %0.18 Detay
SARIÇAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
NİHAT VURGUN 665 %0.61 Detay
SEYHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
FETHULLAH BEYAZÇİÇEK 3307 %0.87 Detay
TUFANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZİYA KANAT 20 %0.18 Detay
YUMURTALIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
KENAN SOLAK 34 %0.27 Detay
YÜREĞİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT TEMUR 4033 %2.17 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı