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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:35
HÜDA PAR

  • KISALTMA

    HÜDA PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Zekeriya Yapıcıoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    19/12/2012
HÜDA PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.52
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%76.92
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.07 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.17
Çanakkale Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %84.62
RAMAZAN ORTAÇ 3 %0.06 Detay
BAYRAMİÇ
Açılan Sandık Oranı %85.00
ENES TATAR 2 %0.02 Detay
BİGA
Açılan Sandık Oranı %88.97
EMRULLAH SOYALP 16 %0.05 Detay
BOZCAADA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER ARSLAN 0 %0 Detay
ÇAN
Açılan Sandık Oranı %90.54
ABDULKERİM ALGÜL 9 %0.05 Detay
ECEABAT
Açılan Sandık Oranı %93.75
AHMET PAYLAL 2 %0.05 Detay
EZİNE
Açılan Sandık Oranı %94.74
MUHAMMED ATA ASLAN 5 %0.05 Detay
GELİBOLU
Açılan Sandık Oranı %98.75
İSMAİL PEKGÖZ 3 %0.02 Detay
GÖKÇEADA
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMRULLAH ALTUNTAŞ 7 %0.17 Detay
LAPSEKİ
Açılan Sandık Oranı %50.00
HASAN ALTUN 7 %0.14 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %79.10
MUHAMMED YUSUF OKTUAY 42 %0.07 Detay
YENİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
FURKAN ALGÜL 1 %0.02 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
EVREŞE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
GEYİKLİ
Açılan Sandık Oranı %80.00
0 %0 Detay
GÜMÜŞÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KALKIM
Açılan Sandık Oranı %57.14
0 %0 Detay
KARABİGA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KAVAKKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %48.19
KAYHAN TAŞKIRAN 9 %0.09 Detay
KÜÇÜKKUYU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TERZİALAN
Açılan Sandık Oranı %40.00
0 %0 Detay
UMURBEY
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı