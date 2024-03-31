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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:35
HÜDA PAR

  • KISALTMA

    HÜDA PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Zekeriya Yapıcıoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    19/12/2012
HÜDA PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.52
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%76.92
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.13 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.21
Edirne Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ENEZ
Açılan Sandık Oranı %58.33
MUHAMMED SAİD KAYA 4 %0.23 Detay
HAVSA
Açılan Sandık Oranı %54.55
AYŞE DİNÇ 7 %0.22 Detay
İPSALA
Açılan Sandık Oranı %80.95
MEHMET FUAT TEKBAŞ 4 %0.09 Detay
KEŞAN
Açılan Sandık Oranı %95.30
RESUL DALKILIÇ 28 %0.08 Detay
LALAPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
KERİM GÜLDOĞDU 0 %0 Detay
MERİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
NECMETTİN ACAR 2 %0.12 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %86.89
TOLGA ZÜLKA 109 %0.13 Detay
SÜLOĞLU
Açılan Sandık Oranı %71.43
MUHAMMED SELÇUK EŞİN 6 %0.49 Detay
UZUNKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %92.71
NURULLAH ÖZÇELİK 18 %0.08 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BEĞENDİK
Açılan Sandık Oranı %11.11
0 %0 Detay
ESETÇE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KIRCASALİH
Açılan Sandık Oranı %50.00
0 %0 Detay
KÜPLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SUBAŞI
Açılan Sandık Oranı %20.00
0 %0 Detay
YENİKARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
YENİMUHACİR
Açılan Sandık Oranı %14.29
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı